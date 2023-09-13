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В работе Starlink произошел глобальный сбой во время атаки на Украину

13 сентября 2023 14:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В работе Starlink произошел глобальный сбой во время атаки на Украину
Тарелка Starlink. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 13 сентября, в работе спутникового интернет-сервиса Starlink произошел сбой. Работу сети возобновили через час.

Об этом сообщили в сторожевой организации, которая следит за кибербезопасностью и управлением Интернетом NetBlocks и SpaceX.

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Сбой в работе Starlink

SpaceX Starlink, предоставляющий доступ в интернет через спутники, которые работают вокруг Земли.

"Starlink находится в состоянии сбоя сети, и мы активно работаем над его решением", — заявили в SpaceX около 03:33.

А в NetBlocks отметили, что сетевые данные показывали, что спутниковая интернет-платформа SpaceX Starlink пережила международный сбой, но причина неизвестна.

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Однако уже через час технические сбои удалось устранить.

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Напомним, стало известно, что в прошлом году популярный бизнесмен и миллиардер Илон Маск тайно приказал выключить спутниковую сеть Starlink вблизи Крымского полуострова. Это нужно было для того, чтобы помешать украинским атакам на российский флот.

Сам Илон Маск объяснил, что отказался включать Starlink возле аннексированного Крыма из-за санкций США против России. По его словам, чтобы включить спутниковую связь Starlink возле Крыма необходимо получить разрешение со стороны американского правительства.

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