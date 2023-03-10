Meta планирует создать новую социальную сеть, которая будет похожа на Twitter

Компания Meta

Компания Meta работает над разработкой новой социальной сети. Ее основой планируется сделать текстовые сообщения. Новая социальная сеть может стать прямым конкурентом Twitter.

Об этом сообщает BBC News.

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"Мы изучаем возможность создания отдельной децентрализованной социальной сети для обмена текстовыми обновлениями", — сказал представитель компании Meta.

Новая социальная сеть, похожая на Twitter, позволит Meta воспользоваться преимуществами текущего хаоса в компании под руководством Илона Маска, где резко сокращаются расходы.

Приложение от Meta под кодовым названием P92 позволит пользователям входить в систему с помощью учетных данных в Instagram.

Оно будет базироваться на фреймворке, похожем на тот, что обеспечивает работу Mastodon.

Планы Meta о создании социальной сети появились в то время, когда ее самая большая платформа, Facebook, пытается привлечь внимание молодой аудитории. Instagram также сталкивается с конкуренцией, поскольку производители контента или популярные инфлюэнсеры отказываются от платформы в пользу TikTok.

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