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Meta планирует создать новую социальную сеть, которая будет похожа на Twitter

10 марта 2023 22:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Компания Meta
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Компания Meta работает над разработкой новой социальной сети. Ее основой планируется сделать текстовые сообщения. Новая социальная сеть может стать прямым конкурентом Twitter.

Об этом сообщает BBC News.

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Подробности

"Мы изучаем возможность создания отдельной децентрализованной социальной сети для обмена текстовыми обновлениями", — сказал представитель компании Meta.

Новая социальная сеть, похожая на Twitter, позволит Meta воспользоваться преимуществами текущего хаоса в компании под руководством Илона Маска, где резко сокращаются расходы.

Приложение от Meta под кодовым названием P92 позволит пользователям входить в систему с помощью учетных данных в Instagram.

Оно будет базироваться на фреймворке, похожем на тот, что обеспечивает работу Mastodon.

Планы Meta о создании социальной сети появились в то время, когда ее самая большая платформа, Facebook, пытается привлечь внимание молодой аудитории. Instagram также сталкивается с конкуренцией, поскольку производители контента или популярные инфлюэнсеры отказываются от платформы в пользу TikTok.

Напомним, в скором времени у Windows 11 выйдет обновление, которое позволит пользователям двигать панель задач. Раньше она была неподвижна и размещалась внизу экрана.

Также мы писали, что в браузере Microsoft Edge появилась экспериментальная технология Video Super Resolution, использующая искусственный интеллект для увеличения разрешения роликов. То есть теперь смешные видео с нулевых можно "освежить" до 4K.

Добавим, компания Realme первой среди производителей Android-смартфонов создала решения, копирующие концепцию Dynamic Island во флагманских iPhone 14. И теперь компания официально представила смартфон Realme C55 с такой функцией.

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