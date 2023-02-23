Геймеры оценят: Microsoft анонсировала Xbox в виде печенья

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Microsoft представил новую консоль Xbox Series S. Производитель создал игровую приставку в форме печенья Oreo.

Об этом сообщает Microsoft.

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Консоль выступает в роли начинки, а по краям производитель разместил две половинки шоколадного печенья. Подставка сделана в стиле молока.

Microsoft сменили и контроллер. Некоторые детали выкрашены в белый цвет с молочным орнаментом. В компании не рассказали, как можно получить уникальную консоль. Вероятно, в будущем приставку разыграют в одном из конкурсов

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