Геймеры оценят: Microsoft анонсировала Xbox в виде печенья

Геймеры оценят: Microsoft анонсировал Xbox в виде печенья
Microsoft представил новую консоль Xbox Series S. Производитель создал игровую приставку в форме печенья Oreo.
Об этом сообщает Microsoft.
-
Китай может поддержать россию, но он не союзник кремля, — Ауслендер
-
Настоящий европеец: в Одесском зоопарке пополнение
-
Илья Забарный еще долго не сможет играть за "Борнмут": что случилось с защитником
-
Двое предателей, которые "сливали" врагу позиции ВСУ получили по 15 лет тюрьмы
-
Какое прозвище в школе получила единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта
-
Жители ВОТ, которые согласились на паспорт рф, получают специальную отметку в документе от оккупантов
-
Компенсация за разрушенное жилье: парламент принял "спорный" законопроект
-
Лероса выгнали из Верховной Рады до сентября: детали
-
Набор в одесский батальон "Черноморская сечь" продолжается: среди добровольцев иностранцы
-
В США застрелили журналиста, который вел репортаж из места другого убийства
Подробности
Консоль выступает в роли начинки, а по краям производитель разместил две половинки шоколадного печенья. Подставка сделана в стиле молока.
Microsoft сменили и контроллер. Некоторые детали выкрашены в белый цвет с молочным орнаментом. В компании не рассказали, как можно получить уникальную консоль. Вероятно, в будущем приставку разыграют в одном из конкурсов
Напомним, портал 9to5Mac опубликовал эксклюзивные рендеры iPhone 15. Они основываются на компьютерном моделировании.
Также мы писали, что в TikTok завирусились видеоролики с довольно необычным аксессуаром для iPhone. Накладной микроскоп для телефонов способен качественно снимать самые мелкие объекты.
Специалисты лаборатории DXOMARK рассказали о смартфонах, которые имеют наиболее мощные батареи.