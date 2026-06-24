Закрытие дела о штрафе: статья КУоАП, позволяющая это сделать

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК

Светлана Красноштан Редактор

Гражданин имеет право закрыть дело о нарушении воинского учета без уплаты штрафа. Это возможно в том случае, если истекли все сроки, указанные в законе. Для закрытия дела необходимо направить в ТЦК заявление, в котором следует сослаться на часть 1 статьи 247 КУоАП.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф за нарушение воинского учета

Штраф, или административное взыскание, является первоочередной санкцией, которую территориальный центр комплектования может применить к нарушителям воинского учета. Базовый размер штрафа в военное время составляет 17 тысяч гривен.

Вместе с тем нарушитель имеет право уплатить штраф с 50-процентной скидкой. Для этого необходимо добровольно признать факт нарушения.

После этого ТЦК получает право оформить протокол о нарушении и штраф без личного присутствия нарушителя. А оплатить штраф можно через приложение "Резерв+".

Статья Административного кодекса, на которую следует ссылаться при общении с ТЦК

Кроме того, гражданин может отменить штраф и без его уплаты. Это возможно, если сроки действия данной административной санкции истекли.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался возможностью отмены штрафа и закрытия административного дела без уплаты. В частности, на какую статью Административного кодекса следует ссылаться.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что следует сделать: "Вам необходимо направить в ТЦК заявление о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения (часть 1 статьи 247 КоАП). Если ТЦК вам откажет, то тогда вопрос придется решать в административном суде".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда уведомление о штрафе ТЦК можно игнорировать.

Если военнообязанному гражданину пришло уведомление о возможности уплаты штрафа со скидкой, на это уведомление не стоит реагировать сразу. Штрафа гражданину, даже несмотря на уведомление, может вообще не быть.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что штраф в "Резерв+" можно оплатить за семь нарушений.

В приложении для военнообязанных "Резерв+" можно оплатить ряд штрафов за нарушение воинского учета. Речь идет о семи случаях таких нарушений, среди которых неявка по повестке, не обновление данных и отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, если этого не сделать, то штраф может удвоиться до 34 тысяч гривен.