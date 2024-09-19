Мобилизация в Украине 2024 - уклонистов будут лишать водительских прав - судебные инстанции

Проверка документов на право управления автомобилем. Фото: auto.ria.com

Территориальный центр комплектования имеет право подать иск против нарушителя правил военного учета в местные общие суды. Закон отводит ТЦК 30 дней с момента возникновения основания для подачи такого иска.

Об этом говорится в новом законе о мобилизации №10449, принятом Верховной Радой 2024 года.

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Территориальный центр комплектования имеет право подавать иск на нарушителей правил военного учета с требованием ограничить гражданам право управлять транспортным средством.

Новый закон о мобилизации изменил ситуацию с этими судебными исками — теперь ТЦК могут подавать исковые заявления исключительно в местные общие суды.

Временные рамки для исков от ТЦК

Согласно изменениям в законодательстве, территориальный центр комплектования имеет 30 дней с момента возникновения основания для подачи иска против уклонистов.

Если иск будет оформлен без соблюдения всех требований, суд временно оставит его без движения, предоставив ТЦК еще 10 дней для исправления ситуации и устранения всех недостатков и неточностей.