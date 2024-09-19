Мобілізація в Україні 2024 - ухилянтів позбавлятимуть водійських прав - судові інстанції

Перевірка документів на право керування автомобілем. Фото: auto.ria.com

Територіальний центр комплектування має право подати позов проти порушника правил військового обліку до місцевих загальних судів. Закон відводить для ТЦК 30 днів з моменту виникнення підстави для подачі такого позову.

Про це йдеться у новому законі про мобілізацію №10449, ухваленому Верховною Радою 2024 року.

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Територіальний центр комплектування має право подавати позов на порушників правил військового обліку з вимогою обмежити таким громадянам право керувати транспортним засобом.

Новий закон про мобілізацію змінив ситуацію із цими судовими позовами — відтепер ТЦК можуть подавати позовні заяви винятково до місцевих загальних судів.

Часові рамки для позовів від ТЦК

Згідно зі змінами у законодавстві, територіальний центр комплектування має 30 днів з моменту виникнення підстави на подання позову проти ухилянта.

Якщо позов виявиться оформленим без дотримання усіх вимог, суд тимчасово залишить його без руху, надавши ТЦК ще 10 днів для виправлення ситуації й усунення усіх недоліків та неточностей.