Как можно отказаться от отсрочки в Украине – когда ТЦК принимает решение

Оформление отсрочки от мобилизации в ТЦК Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин, имеющий основания для отсрочки от мобилизации, должен обязательно оформить отсрочку от мобилизации официально, доказав свое право и основания для отсрочки. Если же он этого не сделает, то считается, что гражданин отказался от своего права на отсрочку.

Об этом рассказала адвокат по военным вопросам Виктория Доманская.

Читайте также:

Отсрочку необходимо оформить

Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на отсрочку от мобилизации в период.

Для того чтобы получить отсрочку и не иметь проблем с группами оповещения от территориальных центров комплектования, гражданин должен собрать соответствующий своему случаю набор документов, подать их на рассмотрение комиссии при ТЦК и получить положительное решение.

Отказ от отсрочки

Отсрочка, подчеркнула адвокат, действительно только тогда, когда гражданин сделал все эти шаги.

Ведь даже если у него есть все основания для отсрочки, но не оформил соответствующую справку от ТЦК — считается, что таким образом, не использовав свое право на отсрочку, гражданин добровольно отказался от отсрочки.

Для этого его могут мобилизовать, несмотря на наличие этих оснований, не оформленных документально.