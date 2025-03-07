В Ровно женщина планировала взорвать ТЦК по заказу российских спецслужб

Задержание женщины в Ровно. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Ровно женщина планировала подорвать территориальный центр комплектования по заказу российских спецслужб. Речь идет о жительнице Винницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в пятницу, 7 марта.

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"При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры жительнице Винницкой области сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и незаконном обращении со взрывчатыми веществами", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что женщина в одном из Telegram-каналов диверсионного направления согласилась на предложение быстрого заработка. Представитель российской спецслужбы предложил ей деньги, чтобы она занесла пакет со взрывчаткой в ТЦК.

Для выполнения задания жительница Винницкой области приехала в Ровно и провела разведку.

"На следующий день она забрала в оговоренном с представителем РФ месте самодельное взрывное устройство, привела его в боевую готовность и пыталась доставить общественным транспортом в заказанное помещение. Активировать взрывчатку должен был представитель спецслужб РФ звонком на мобильный телефон, который был присоединен к устройству", — говорится в сообщении.

Работники СБУ помешали подозреваемой довести преступление до конца. Сейчас женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 1 февраля в помещении ТЦК в Ровно прогремел мощный взрыв. На месте происшествия работали медики, сотрудники ГСЧС и полицейские.

Впоследствии стало известно об одном погибшем человеке, еще шестеро — получили ранения.