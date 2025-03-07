У Рівному жінка планувала підірвати ТЦК на замовлення російських спецслужб

Затримання жінки в Рівному. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Рівному жінка планувала підірвати територіальний центр комплектування на замовлення російських спецслужб. Йдеться про жительку Вінницької області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у пʼятницю, 7 березня.

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"За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури жительці Вінниччини повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та незаконному поводженні з вибуховими речовинами", — йдеться у повідомленні.

Слідство з'ясувало, що жінка в одному з Telegram-каналів диверсійного спрямування погодилася на пропозицію швидкого заробітку. Представник російської спецслужби запропонував їй гроші, аби вона занесла пакунок із вибухівкою до ТЦК.

Для виконання завдання жителька Вінниччини приїхала до Рівного та провела розвідку.

"На наступний день вона забрала в обумовленому з представником РФ місці саморобний вибуховий пристрій, привела його в бойову готовність та намагалася доставити громадським транспортом до замовленого приміщення. Активувати вибухівку мав представник спецслужб РФ дзвінком на мобільний телефон, який був приєднаний до пристрою", — йдеться у повідомленні.

Працівники СБУ завадили підозрюваній довести злочин до кінця. Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 лютого у приміщенні ТЦК у Рівному пролунав потужний вибух. На місці події працювали медики, співробітники ДСНС та поліцейські.

Згодом стало відомо про одну загиблу особу, ще шестеро — отримали поранення.