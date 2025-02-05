Вибух біля ТЦК на Дніпропетровщині — підозрюваних затримали

СБУ затримали одного зі зловмисників, причетних до вибуху в ТЦК. Фото: СБУ

Біля центру комплектування у Павлограді Дніпропетровської області підірвали вибухівку. СБУ та Нацполіція затримали причетних до теракту.

Про це повідомляє Служба безпеки України у середу, 5 лютого.

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Як зазначають в СБУ, теракт біля центру комплектування на Дніпропетровщині стався 2 лютого цього року. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій. Через це 24-річний військовий отримав осколкове поранення.

"У такий спосіб російські спецслужби намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців", — зазначають в СБУ.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Всіх причетних до вибуху затримали протягом доби — у Дніпрі та Одеській області. Учасники злочинного угрупування — троє хлопців віком 21-22 роки. Їх завербували представники російських спецслужб, запропонувавши "підзаробити".

"За інструкцією від куратора один із фігурантів, мешканець Павлограда, самостійно зробив СВП і заховав його у схроні поблизу власної оселі. Встановлено, що вибухівка начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації", — повідомляють у Службі безпеки.

СБУ затримала підозрюваного у підриві вибухівки біля ТЦК. Фото: СБУ

Двоє інших зловмисників з Одещини приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК. Навпроти об'єкта також встановили приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту. Вибухівку активували віддалено через виклик на мобільний телефон.

Затримання ще одного фігуранта справи про підрив вибухівки біля ТЦК. Фото: СБУ

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, повідомлення про те, що у Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух біля ТЦК з'явилось ввечері 2 лютого. У поліції повідомили, що внаслідок цього постраждав чоловік.

Інцидент прокоментували у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП. Там зазначили, що стан постраждалого військовослужбовця був легкий.