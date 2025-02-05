Взрыв возле ТЦК на Днепропетровщине — подозреваемых задержали

СБУ задержали одного из злоумышленников, причастных к взрыву в ТЦК. Фото: СБУ

Возле центра комплектования в Павлограде Днепропетровской области подорвали взрывчатку. СБУ и Нацполиция задержали причастных к теракту.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в среду, 5 февраля.

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Как отмечают в СБУ, теракт возле центра комплектования на Днепропетровщине произошел 2 февраля этого года. Злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство. Из-за этого 24-летний военный получил осколочное ранение.

"Таким образом российские спецслужбы пытались дискредитировать деятельность ТЦК и сорвать мобилизацию в регионе, посеяв недоверие граждан к военнослужащим", — отмечают в СБУ.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Всех причастных к взрыву задержали в течение суток — в Днепре и Одесской области. Участники преступной группировки — трое парней в возрасте 21-22 года. Их завербовали представители российских спецслужб, предложив "подзаработать".

"По инструкции от куратора один из фигурантов, житель Павлограда, самостоятельно сделал СВУ и спрятал его в тайнике вблизи собственного дома. Установлено, что взрывчатка начинена гвоздями и гайками для увеличения действия поражения при детонации", — сообщают в Службе безопасности.

СБУ задержала подозреваемого в подрыве взрывчатки возле ТЦК. Фото: СБУ

Двое других злоумышленников из Одесской области приехали в Павлоград, где получили координаты тайника. Они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее вблизи здания ТЦК. Напротив объекта также установили скрытую камеру видеонаблюдения, которая должна была фиксировать последствия теракта. Взрывчатку активировали удаленно через вызов на мобильный телефон.

Задержание еще одного фигуранта дела о подрыве взрывчатки возле ТЦК. Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сообщение о том, что в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв возле ТЦК появилось вечером 2 февраля. В полиции сообщили, что в результате этого пострадал мужчина.

Инцидент прокомментировали в Днепропетровском областном ТЦК и СП. Там отметили, что состояние пострадавшего военнослужащего было легким.