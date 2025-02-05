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СБУ задержала причастных к взрыву возле ТЦК на Днепропетровщине

5 февраля 2025 12:27
Ольга Антоновская - редактор
Взрыв возле ТЦК на Днепропетровщине — подозреваемых задержали
СБУ задержали одного из злоумышленников, причастных к взрыву в ТЦК. Фото: СБУ
Ольга Антоновская - редактор

Возле центра комплектования в Павлограде Днепропетровской области подорвали взрывчатку. СБУ и Нацполиция задержали причастных к теракту.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в среду, 5 февраля.

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Как отмечают в СБУ, теракт возле центра комплектования на Днепропетровщине произошел 2 февраля этого года. Злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство. Из-за этого 24-летний военный получил осколочное ранение.

"Таким образом российские спецслужбы пытались дискредитировать деятельность ТЦК и сорвать мобилизацию в регионе, посеяв недоверие граждан к военнослужащим", — отмечают в СБУ.

Затримали підозрюваних у підриві вибухівки біля ТЦК
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Всех причастных к взрыву задержали в течение суток — в Днепре и Одесской области. Участники преступной группировки — трое парней в возрасте 21-22 года. Их завербовали представители российских спецслужб, предложив "подзаработать".

"По инструкции от куратора один из фигурантов, житель Павлограда, самостоятельно сделал СВУ и спрятал его в тайнике вблизи собственного дома. Установлено, что взрывчатка начинена гвоздями и гайками для увеличения действия поражения при детонации", — сообщают в Службе безопасности.

Затримали підозрюваних у підриві вибухівки біля ТЦК
СБУ задержала подозреваемого в подрыве взрывчатки возле ТЦК. Фото: СБУ

Двое других злоумышленников из Одесской области приехали в Павлоград, где получили координаты тайника. Они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее вблизи здания ТЦК. Напротив объекта также установили скрытую камеру видеонаблюдения, которая должна была фиксировать последствия теракта. Взрывчатку активировали удаленно через вызов на мобильный телефон.

Затримали підозрюваних у підриві вибухівки біля ТЦК
Задержание еще одного фигуранта дела о подрыве взрывчатки возле ТЦК. Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сообщение о том, что в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв возле ТЦК появилось вечером 2 февраля. В полиции сообщили, что в результате этого пострадал мужчина.

Инцидент прокомментировали в Днепропетровском областном ТЦК и СП. Там отметили, что состояние пострадавшего военнослужащего было легким.

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