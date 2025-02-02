Військові прокоментували ситуацію щодо вибуху біля будівлі ТЦК у Павлограді

Поліція на місці вибуху. Фото ілюстративне: Національна поліція

У Дніпропетровській області сьогодні, 2 лютого, біля будівлі Павлоградського територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Внаслідок цього постраждала одна особа.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

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Вибух біля Павлоградського ТЦК

"Сьогодні ввечері біля будівлі Павлоградського РТЦК та СП стався вибух невстановленого предмета. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту поранення дістав один чоловік. Стан постраждалого легкий", — говориться у повідомленні.

Повідомляється, що в даний момент на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Зазначається, що військовослужбовці ТЦК співпрацюють з правоохоронцями для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей цієї справи.

"Просимо громадян не поширювати неперевірену інформацію, зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства. Будь-яка нова інформація буде повідомлена додатково", — говориться у повідомленні ТЦК.

Реакція Павлоградського ТЦК та СП на вибух. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що ввечері 2 лютого у Павлограді в Дніпропетровській області пролунав вибух біля приміщення центру комплектування. Внаслідок цього постраждав чоловік.

Нагадаємо, що у Рівному пролунав вибух у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обставини цієї події з'ясовуються.