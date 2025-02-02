Військові прокоментували ситуацію щодо вибуху біля будівлі ТЦК у Павлограді

Вибух біля ТЦК у Павлограді — військові прокоментували ситуацію
У Дніпропетровській області сьогодні, 2 лютого, біля будівлі Павлоградського територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Внаслідок цього постраждала одна особа.
Про це повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.
Вибух біля Павлоградського ТЦК
"Сьогодні ввечері біля будівлі Павлоградського РТЦК та СП стався вибух невстановленого предмета. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту поранення дістав один чоловік. Стан постраждалого легкий", — говориться у повідомленні.
Повідомляється, що в даний момент на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Зазначається, що військовослужбовці ТЦК співпрацюють з правоохоронцями для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей цієї справи.
"Просимо громадян не поширювати неперевірену інформацію, зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства. Будь-яка нова інформація буде повідомлена додатково", — говориться у повідомленні ТЦК.
Раніше ми повідомляли, що ввечері 2 лютого у Павлограді в Дніпропетровській області пролунав вибух біля приміщення центру комплектування. Внаслідок цього постраждав чоловік.
Нагадаємо, що у Рівному пролунав вибух у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обставини цієї події з'ясовуються.
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