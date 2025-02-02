Военные прокомментировали ситуацию по взрыву возле здания ТЦК в Павлограде

Полиция на месте взрыва. Фото иллюстративное: Национальная полиция

В Днепропетровской области сегодня, 2 февраля, возле здания Павлоградского территориального центра комплектования и социальной поддержки произошел взрыв. В результате этого пострадал один человек.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

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Взрыв возле Павлоградского ТЦК

"Сегодня вечером возле здания Павлоградского РТЦК и СП произошел взрыв неустановленного предмета. По предварительной информации, в результате инцидента ранения получил один человек. Состояние пострадавшего легкое", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в данный момент на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Отмечается, что военнослужащие ТЦК сотрудничают с правоохранителями для скорейшего выяснения всех деталей этого дела.

"Просим граждан не распространять непроверенную информацию, сохранять спокойствие и дождаться официальных выводов следствия. Любая новая информация будет сообщена дополнительно", — говорится в сообщении ТЦК.

Реакция Павлоградского ТЦК и СП. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что вечером 2 февраля в Павлограде в Днепропетровской области прогремел взрыв возле помещения центра комплектования. В результате этого пострадал мужчина.

Напомним, что в Ровно прогремел взрыв в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки. Обстоятельства этого происшествия выясняются.