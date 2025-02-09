В Ровенской области ТЦК требовал запретить мужчине управлять авто

Граждане в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

В Ровенской области представители территориального центра комплектования и социальной поддержки обратились в суд с требованием лишить военнообязанного права управлять транспортным средством. Суд принял решение удовлетворить требование ТЦК.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

Читайте также:

Обстоятельства дела

Суду стало известно, что ТЦК обратился в судебный орган с административным иском к мужчине с требованием временно ограничить его в праве управления транспортными средствами во время мобилизации. Запрет должен был продолжаться до выполнения или отзыва требования ТЦК.

Военнообязанный находится на воинском учете в ТЦК. Он должен был уточнить свои учетные данные в установленный срок, а именно 60 дней. Этой обязанности он не выполнил. Требование ТЦК о его доставке органами полиции выполнена не была. Самостоятельно человек в ТЦК также не появился. Это, согласно закону, является основанием для временного ограничения лица в праве управления транспортными средствами.

На судебное заседание представитель ТЦК не явился, подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Мужчина-ответчик тоже не явился в суд.

Решение суда

Изучив все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что мужчина не выполнил возложенных на него обязанностей военнообязанного. В связи с этим он принял решение удовлетворить требование ТЦК.

Напомним, в Киеве судили виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии погибла целая семья.

А в Харькове судили мужчину, который смертельно ранил двоюродного брата во время ссоры.