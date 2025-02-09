В Ровенской области ТЦК требовал запретить мужчине управлять авто

ТЦК требовал запретить мужчине управлять авто — что решил суд
В Ровенской области представители территориального центра комплектования и социальной поддержки обратились в суд с требованием лишить военнообязанного права управлять транспортным средством. Суд принял решение удовлетворить требование ТЦК.
Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что ТЦК обратился в судебный орган с административным иском к мужчине с требованием временно ограничить его в праве управления транспортными средствами во время мобилизации. Запрет должен был продолжаться до выполнения или отзыва требования ТЦК.
Военнообязанный находится на воинском учете в ТЦК. Он должен был уточнить свои учетные данные в установленный срок, а именно 60 дней. Этой обязанности он не выполнил. Требование ТЦК о его доставке органами полиции выполнена не была. Самостоятельно человек в ТЦК также не появился. Это, согласно закону, является основанием для временного ограничения лица в праве управления транспортными средствами.
На судебное заседание представитель ТЦК не явился, подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Мужчина-ответчик тоже не явился в суд.
Решение суда
Изучив все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что мужчина не выполнил возложенных на него обязанностей военнообязанного. В связи с этим он принял решение удовлетворить требование ТЦК.
Напомним, в Киеве судили виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии погибла целая семья.
А в Харькове судили мужчину, который смертельно ранил двоюродного брата во время ссоры.
Читайте Новини.LIVE!