Чоловік відмовився взяти повістку і отримав три роки

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: facebook.com/120tro.vin

У Львівській області чоловік відмовився отримувати повістку на службу у військовій частині, оскільки боявся вбивати інших людей. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

Читайте також:

Обставини справи

Суду стало відомо, що торік у серпні мешканець Львівщини, перебуваючи у ТЦК, відмовився отримати повістку на відправку до військової частини через небажання проходити військову службу. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

У суді 43-річний обвинувачений розповів, що прийшов у ТЦК, щоб отримати військовий квиток, без якого не міг працевлаштуватись. Раніше він уже проходив військову службу, через яку, за його словами, в нього залишилися психологічні травми.

Чоловік розповів, що відмовився отримувати повістку через страх вбивати інших людей та наголошував, що Україна є членом ООН, яка і має вирішувати питання війни.

Що вирішив суд

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив фігуранту справи покарання у вигляді трьох років ув'язнення за ухилення від мобілізації. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік подав до суду на ТЦК, бо його мобілізували попри наявність бронювання.

Також у Полтаві судили фітнес-тренера, який неодноразово лаявся в бік працівників ТЦК та навіть плюнув в одного з них.