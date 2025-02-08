Мужчина отказался взять повестку и получил три года

Не готовили убивать — на Львовщине мужчина не взял повестку в ТЦК
Во Львовской области мужчина отказался получать повестку на службу в воинской части, поскольку боялся убивать других людей. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что в августе прошлого года житель Львовщины, находясь в ТЦК, отказался получить повестку на отправку в воинскую часть из-за нежелания проходить военную службу. В отношении него возбудили уголовное дело по факту уклонения от мобилизации.
В суде 43-летний обвиняемый рассказал, что пришел в ТЦК, чтобы получить военный билет, без которого не мог трудоустроиться. Ранее он уже проходил военную службу, из-за которой, по его словам, у него остались психологические травмы.
Мужчина рассказал, что отказался получать повестку из-за страха убивать других людей и подчеркивал, что Украина является членом ООН, которая и должна решать вопросы войны.
Что решил суд
Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил фигуранту дела наказание в виде трех лет заключения за уклонение от мобилизации. Приговор еще можно обжаловать.
Напомним, на Львовщине мужчина подал в суд на ТЦК, потому что его мобилизовали несмотря на наличие бронирования.
Также в Полтаве судили фитнес-тренера, который неоднократно ругался в сторону работников ТЦК и даже плюнул в одного из них.
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