Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Чоловіка мобілізували попри бронювання — яке рішення ухвалив суд arrow

Чоловіка мобілізували попри бронювання — яке рішення ухвалив суд

6 лютого 2025 23:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Львівщині працівника "Укрпошти" мобілізували попри бронювання - деталі
Працівник ТЦК вручив повістку чоловіку. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області військовозобов'язаний виграв суд в ТЦК та СП. Раніше його мобілізували попри наявність бронювання від призову за місцем роботи.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У жовтні 2024 року чоловіка мобілізували, незважаючи на наявність відстрочки від призову. Він працює оператором Укрпошти і має бронювання від роботодавця до 15 квітня 2025 року. Тому громадянин звернувся до суду, аби скасувати наказ начальника ТЦК.

У заяві представник ТЦК повідомив, що Укрпошта не повідомила ТЦК про бронювання працівника, тому там не вважають себе винними у порушенні закону. Водночас суд визначив, що не лише позивач має повідомляти військкомат про бронювання, а й військкомат має перевіряти наявність цього статусу.

Рішення суду

Суддя визнала мобілізацію працівника Укрпошти протиправною та скасувала відповідний наказ ТЦК.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік відмовився від повістки, "бо працює". Йому призначили три роки позбавлення волі.

А військовий подав до суду на військову частину, бо та не сплачувала йому кошти під час лікування після поранення.

суд Львівська область мобілізація бронювання ТЦК та СП судові рішення
Реклама
Реклама
Реклама