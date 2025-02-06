На Львовщине работника "Укрпочты" мобилизовали несмотря на бронирование - детали

Работник ТЦК вручил повестку мужчине. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львовской области военнообязанный выиграл суд в ТЦК и СП. Ранее его мобилизовали несмотря на наличие бронирования от призыва по месту работы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В октябре 2024 года мужчину мобилизовали, несмотря на наличие отсрочки от призыва. Он работает оператором Укрпочты и имеет бронирование от работодателя до 15 апреля 2025 года. Поэтому гражданин обратился в суд, чтобы отменить приказ начальника ТЦК.

В заявлении представитель ТЦК сообщил, что Укрпочта не сообщила ТЦК о бронировании работника, поэтому там не считают себя виновными в нарушении закона. В то же время суд определил, что не только истец должен сообщать военкомат о бронировании, но и военкомат должен проверять наличие этого статуса.

Решение суда

Судья признала мобилизацию работника Укрпочты противоправной и отменила соответствующий приказ ТЦК.

Напомним, на Житомирщине мужчина отказался от повестки, "потому что работает". Ему назначили три года лишения свободы.

А военный подал в суд на воинскую часть, потому что та не платила ему деньги во время лечения после ранения.