У Рівненській області ТЦК вимагав заборонити чоловіку кермувати авто

Громадяни в ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

У Рівненській області представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки звернулися до суду з вимогою позбавити військовозобов'язаного права керувати транспортним засобом. Суд прийняв рішення задовольнити вимогу ТЦК.

Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що ТЦК звернувся до судового органу з адміністративним позовом до чоловіка з вимогою тимчасово обмежити його у праві керування транспортними засобами під час мобілізації. Заборона мала тривати до виконання або відкликання вимоги ТЦК.

Військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку у ТЦК. Він мав уточнити свої облікові дані у встановлений строк, а саме 60 днів. Цього обов`язку він не виконав. Вимога ТЦК про його доставлення органами поліції виконана не була. Самотужки чоловік до ТЦК також не з`явився. Це, згідно з законом, є підставою для тимчасового обмеження особи у праві керування транспортними засобами.

На судове засідання представник ТЦК не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності. Чоловік-відповідач теж не з’явився до суду.

Рішення суду

Вивчивши всі обставини справи, суд прийшов до висновку, що чоловік не виконав покладених на нього обов'язків військовозобов'язаного. У зв'язку з цим він прийняв рішення задовольнити вимогу ТЦК.

Нагадаємо, у Києві судили винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок аварії загинула ціла родина.

А у Харкові судили чоловіка, який смертельно поранив двоюрідного брата під час сварки.