Суд отменил мобилизацию мужчины, поскольку он имел отсрочку

ТЦК мобилизовали мужчину несмотря на отсрочку — помог ли суд
В Ровно состоялось судебное заседание, поскольку ТЦК мобилизовали мужчину несмотря на наличие отсрочки и бронирования. Суд встал на сторону военнообязанного.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, мужчина, которого в апреле 2025 года мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины, подал в суд иск. Он отметил, что на момент призыва имел отсрочку и действующую бронь от мобилизации, поскольку работает проводником в "Пассажирском вагонном депо Черновцов". Учитывая это, он считает мобилизацию необоснованной и требовал в судебном порядке ее отмены.
В материалах также указано, что ответчики - территориальный центр комплектования и воинская часть - не подали своих письменных возражений на иск и не предоставили объяснений относительно своей позиции по делу.
Решение суда
Дело рассмотрела судья Ривненского окружного административного суда Светлана Дуляницкая. Ознакомившись с материалами производства и предоставленными доказательствами, она установила, что истец имел действующую отсрочку от мобилизации — с декабря 2024 года до августа 2025-го. То есть на момент призыва он не подлежал мобилизации.
Суд пришел к выводу, что действия ТЦК были неправомерными. Судья полностью удовлетворила иск: признала незаконным приказ о мобилизации, отменила решение о зачислении мужчины в списки личного состава воинской части и обязала исключить его из этих списков. В то же время решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, недавно мы писали, что ТЦК в Киеве ТЦК наложили штраф на гражданина. Он его оплатил, после чего выиграл в суде дело. В частности, суд постановил вернуть мужчине средства.
Также мы сообщали, что в Хмельницкой области судили мужчину, который напал на работника ТЦК и сломал ему нос. За это гражданину назначили три года лишения свободы.
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