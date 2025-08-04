Суд отменил мобилизацию мужчины, поскольку он имел отсрочку

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Ровно состоялось судебное заседание, поскольку ТЦК мобилизовали мужчину несмотря на наличие отсрочки и бронирования. Суд встал на сторону военнообязанного.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина, которого в апреле 2025 года мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины, подал в суд иск. Он отметил, что на момент призыва имел отсрочку и действующую бронь от мобилизации, поскольку работает проводником в "Пассажирском вагонном депо Черновцов". Учитывая это, он считает мобилизацию необоснованной и требовал в судебном порядке ее отмены.

В материалах также указано, что ответчики - территориальный центр комплектования и воинская часть - не подали своих письменных возражений на иск и не предоставили объяснений относительно своей позиции по делу.

Решение суда

Дело рассмотрела судья Ривненского окружного административного суда Светлана Дуляницкая. Ознакомившись с материалами производства и предоставленными доказательствами, она установила, что истец имел действующую отсрочку от мобилизации — с декабря 2024 года до августа 2025-го. То есть на момент призыва он не подлежал мобилизации.

Суд пришел к выводу, что действия ТЦК были неправомерными. Судья полностью удовлетворила иск: признала незаконным приказ о мобилизации, отменила решение о зачислении мужчины в списки личного состава воинской части и обязала исключить его из этих списков. В то же время решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, недавно мы писали, что ТЦК в Киеве ТЦК наложили штраф на гражданина. Он его оплатил, после чего выиграл в суде дело. В частности, суд постановил вернуть мужчине средства.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области судили мужчину, который напал на работника ТЦК и сломал ему нос. За это гражданину назначили три года лишения свободы.