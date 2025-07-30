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Головна ТЦК Чоловік зламав ніс працівнику ТЦК — як його покарав суд

Чоловік зламав ніс працівнику ТЦК — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 10:19
У Хмельницькій області чоловік зламав ніс працівнику ТЦК — його судили
Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Хмельницькій області чоловік напав на працівника територіального центру комплектування та зламав йому ніс. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку йдеться, що 12 квітня у Шепетівці група оповіщення зупинила місцевого чоловіка для перевірки військово-облікових даних. Однак обвинувачений вдарив головою об ніс працівника ТЦК та повалив його на землю. 

У співробітника ТЦК діагностували перелом кісток носа, синці біля очей та в лобній ділянці.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину.

Що вирішив суд

Нападника визнали винним у погрозі або насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обовʼязок. Йому призначили три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік ухилився від мобілізації, пояснивши рішення тим, що "не хоче загинути".

Раніше на Львівщині чоловік отримав повістку, але не зʼявився до ТЦК. Суд визнав його винним та призначив покарання.

бійка суд Хмельницька область ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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