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Главная ТЦК Мужчина сломал нос работнику ТЦК — как его наказал суд

Мужчина сломал нос работнику ТЦК — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 10:19
В Хмельницкой области мужчина сломал нос работнику ТЦК — его судили
Работники ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Хмельницкой области мужчина напал на работника территориального центра комплектования и сломал ему нос. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре говорится, что 12 апреля в Шепетовке группа оповещения остановила местного мужчину для проверки военно-учетных данных. Однако обвиняемый ударил головой о нос работника ТЦК и повалил его на землю.

У сотрудника ТЦК диагностировали перелом костей носа, синяки возле глаз и в лобной области.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину.

Что решил суд

Нападавшего признали виновным в угрозе или насилии в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг. Ему назначили три года лишения свободы.

Напомним, на Полтавщине мужчина уклонился от мобилизации, объяснив решение тем, что "не хочет погибнуть".

Ранее на Львовщине мужчина получил повестку, но не явился в ТЦК. Суд признал его виновным и назначил наказание.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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