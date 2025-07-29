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Головна ТЦК Ухилився від мобілізації, бо боявся загинути — вирок суду

Ухилився від мобілізації, бо боявся загинути — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 10:02
У Полтавській області чоловіка засудили за ухилення від мобілізації
Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Полтавській області чоловік ухилився від мобілізації. Він не прийшов за повісткою на відправку до військової частини, пояснивши своє рішення тим, що "не хоче загинути".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У серпні 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним. А вже у грудні йому вручили повістку на відправку до військової частини, однак він не зʼявився.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та заявив, що "не хотів загинути".

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині правоохоронець створив схему переправки чоловіків через кордон. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше на Львівщині чоловік відмовився від мобілізації. Суд визнав його винним та призначив покарання.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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