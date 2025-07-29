В Полтавской области мужчину судили за уклонение от мобилизации

Уклонился от мобилизации, ибо боялся погибнуть — приговор суда
В Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации. Он не пришел по повестке на отправку в воинскую часть, объяснив свое решение тем, что "не хочет погибнуть".
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В августе 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, где его признали годным. А уже в декабре ему вручили повестку на отправку в воинскую часть, однако он не явился.
Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и заявил, что "не хотел погибнуть".
Что решил суд
Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, на Волыни правоохранитель создал схему переправки мужчин через границу. В результате этого состоялось судебное заседание.
Ранее на Львовщине мужчина отказался от мобилизации. Суд признал его виновным и назначил наказание.
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