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Головна ТЦК ТЦК мобілізували чоловіка попри відстрочку — чи допоміг суд

ТЦК мобілізували чоловіка попри відстрочку — чи допоміг суд

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 01:03
Суд скасував мобілізацію чоловіка, оскільки він мав відстрочку
Молоток судді. Фото: Pexels

У Рівному відбулося судове засідання, оскільки ТЦК мобілізували чоловіка попри наявність відстрочки та бронювання. Суд став на сторону військовозобов'язаного.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік, якого у квітні 2025 року мобілізували до лав Збройних сил України, подав до суду позов. Він зазначив, що на момент призову мав відстрочку та чинну бронь від мобілізації, оскільки працює провідником у "Пасажирському вагонному депо Чернівців". Враховуючи це, він вважає мобілізацію необґрунтованою та вимагав в судовому порядку її скасування.

У матеріалах також зазначено, що відповідачі — територіальний центр комплектування та військова частина — не подали своїх письмових заперечень на позов і не надали пояснень щодо своєї позиції у справі.

Рішення суду

Справу розглянула суддя Рівненського окружного адміністративного суду Світлана Дуляницька. Ознайомившись із матеріалами провадження та наданими доказами, вона встановила, що позивач мав чинну відстрочку від мобілізації — з грудня 2024 року до серпня 2025-го. Тобто на момент призову він не підлягав мобілізації.

Суд дійшов висновку, що дії ТЦК були неправомірними. Суддя повністю задовольнила позов: визнала незаконним наказ про мобілізацію, скасувала рішення про зарахування чоловіка до списків особового складу військової частини та зобов’язала виключити його з цих списків. Водночас рішення суду поки не набрало законної сили та може бути оскаржене.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ТЦК у Києві ТЦК наклали штраф на громадянина. Він його сплатив, після чого виграв у суді справу. Зокрема, суд постановив повернути чоловіку кошти.

Також ми повідомляли, що у Хмельницькій області судили чоловіка, який напав на працівника ТЦК та зламав йому ніс. За це громадянину призначили три роки позбавлення волі.

суд Рівне мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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