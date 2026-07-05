ТЦК дважды оштрафовал мужчину за одно нарушение: суд отменил постановление

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В Виннице территориальный центр призыва дважды оштрафовал мужчину за непрохождение повторной военно-медицинской комиссии. Речь идет о штрафах в размере 17 тысяч гривен. Суд отменил постановление и объяснил, почему это невозможно.

Об этом говорится в судебном решении, опубликованном в Едином государственном реестре судебных дел, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Истца еще в 1990-х годах признали непригодным к службе в мирное время и ограниченно годным во время войны по состоянию здоровья. После изменений в законодательстве, которыми был отменен статус "ограниченно годен", его обязали повторно пройти медицинское обследование для определения годности к военной службе.

В ноябре прошлого года он обновил военно-учетные данные через "Резерв+" и получил электронное направление на ВВК. Во время прохождения медицинского осмотра его доставили в ТЦК, где на него составили протокол об административном правонарушении за невыполнение обязанности пройти повторное медицинское обследование. После этого мужчина продолжил прохождение ВЛК и был направлен на дополнительные обследования, а также проходил стационарное лечение.

В конце декабря 2025 года после прохождения ВЛК его снова доставили в ТЦК и наложили еще один штраф за одно и то же нарушение. Речь идет о 17 тысячах гривен.

Что решил суд

В ходе рассмотрения дела суд выяснил, что еще 21 ноября 2025 года в отношении этого мужчины уже было вынесено другое решение — его привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 17 тысяч гривен за непрохождение повторного медицинского осмотра.

Обстоятельства дела представляют собой продолжающееся правонарушение, которое охватывается одними и теми же действиями, а не образует несколько отдельных административных правонарушений.

Суд сослался на положения статьи 61 Конституции Украины, которая запрещает повторное привлечение лица к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение. Кроме того, суд подчеркнул, что вынесение еще одного постановления по тому же вопросу противоречит принципу правовой определенности, который является составной частью верховенства права.

Иск был удовлетворен, а постановление о привлечении мужчины к ответственности отменено. Производство по делу об административном правонарушении прекращено.

Как писали Новини.LIVE, на Волыни суд признал противоправными действия сотрудников ТЦК, которые повторно поставили на учет и мобилизовали мужчину, исключенного из учета еще в 2015 году.

А в Николаеве военный ТЦК не проводил видеофиксацию во время мероприятий по оповещению, в результате чего суд привлек его к ответственности и оштрафовал.