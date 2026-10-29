Члены военной комиссии. Фото иллюстративное: УНІАН

Харьковский окружной административный суд обязал ТЦК исправить данные о мужчине с параноидальной шизофренией. Ранее его признали негодным к военной службе и исключили из воинского учета, но в государственном реестре он продолжал числиться военнообязанным. Более того, ТЦК считал его нарушителем правил воинского учета из-за неявки по повестке.

Об этом стало известно из решения, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений, передает Новини.LIVE.

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Какие медицинские документы рассмотрел суд

В материалах дела были справки Областной клинической психиатрической больницы №3. Они подтверждали, что мужчина находился на стационарном лечении в 2024 году с диагнозом параноидной шизофрении.

Суд также учел, что мужчине была установлена вторая группа инвалидности до 1 января 2027 года.

Почему возник спор с ТЦК

В письме от 1 сентября 2025 года ТЦК сообщил мужчине, что тот остается на воинском учете. Также он находился в розыске с 26 ноября 2024 года из-за неявки по повестке.

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Мужчина обратился в ТЦК с заявлением об исправлении данных в государственном реестре. Однако сведения не изменили. Тогда он обжаловал бездействие центра комплектования в суде.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что ТЦК должен был внести изменения в реестр, ведь мужчину уже признали негодным к военной службе и исключили из воинского учета. Суд сослался на практику Европейского суда по правам человека по делу "Рысовский против Украины" и привёл следующий принцип:

"Риск любой ошибки государственного органа должен ложиться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счёт лиц, которых они касаются".

В результате суд признал бездействие ТЦК противоправным и обязал внести изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и исключить мужчину из воинского учета. Также истца освободили от уплаты судебного сбора.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Пересипский районный суд Одессы обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать заявление мужчины о возможном незаконном удержании в ТЦК. По словам одессита, его доставили в центр комплектования, несмотря на документы об исключении из воинского учета по состоянию здоровья. Он утверждал, что провел там почти пять суток без возможности пользоваться средствами связи.

Также Новини.LIVE сообщали, что Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным отказ ТЦК снять с воинского учета гражданку, сменившую пол с мужского на женский. Суд пришел к выводу, что дальнейшее применение к ней правил воинского учета для мужчин является дискриминацией.