Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Скандал с квартирой экс-чиновника ТЦК — дело обжаловали

Скандал с квартирой экс-чиновника ТЦК — дело обжаловали

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 10:02
САП оспаривает отказ конфисковать квартиру экс-чиновника ТЦК
Экс-чиновник ТЦК Александр Котюх. Фото: poltavawave.com.ua

Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе прокуратуры по делу о конфискации квартиры, которая была признана необоснованным активом. Речь идет о жилье в Полтаве, которое принадлежало экс-заместителю начальника Полтавского областного ТЦК и СП, хотя было оформлено на его мать.

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Скандал с квартирой чиновника ТЦК Полтавщины

В мае 2024 года мать экс-чиновника Александра Котюха приобрела квартиру площадью почти 98 м² в центре Полтавы за более чем 1,9 млн грн. Однако, по информации НАПК, женщина не имела достаточных финансовых возможностей для такой покупки. Также было установлено, что этой квартирой пользовался сам чиновник и его семья.

В августе 2024 года прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании этой квартиры необоснованным активом и ее взыскании в доход государства. В январе 2025 года ВАКС удовлетворил иск, признав квартиру необоснованным активом и приняв решение о ее конфискации.

Однако 12 мая 2025 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила это решение, отказав в удовлетворении иска.

Не соглашаясь с этим решением, 18 июня 2025 года прокурор САП подал кассационную жалобу в Верховный суд. Он просит отменить постановление Апелляционной палаты ВАКС и полностью отказать в удовлетворении апелляционных жалоб. Верховный суд решил открыть кассационное производство.

Напомним, что в Миргороде Полтавской области женщина в соцсети сообщала о местах вручения повесток работниками ТЦК — суд наказал ее.

Ранее в Ровно местного жителя признали виновным в умышленном препятствовании работе Территориального центра комплектования.

скандал Полтавская область прокуратура ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации