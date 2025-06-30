САП оспаривает отказ конфисковать квартиру экс-чиновника ТЦК

Экс-чиновник ТЦК Александр Котюх. Фото: poltavawave.com.ua

Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе прокуратуры по делу о конфискации квартиры, которая была признана необоснованным активом. Речь идет о жилье в Полтаве, которое принадлежало экс-заместителю начальника Полтавского областного ТЦК и СП, хотя было оформлено на его мать.

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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В мае 2024 года мать экс-чиновника Александра Котюха приобрела квартиру площадью почти 98 м² в центре Полтавы за более чем 1,9 млн грн. Однако, по информации НАПК, женщина не имела достаточных финансовых возможностей для такой покупки. Также было установлено, что этой квартирой пользовался сам чиновник и его семья.

В августе 2024 года прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании этой квартиры необоснованным активом и ее взыскании в доход государства. В январе 2025 года ВАКС удовлетворил иск, признав квартиру необоснованным активом и приняв решение о ее конфискации.

Однако 12 мая 2025 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила это решение, отказав в удовлетворении иска.

Не соглашаясь с этим решением, 18 июня 2025 года прокурор САП подал кассационную жалобу в Верховный суд. Он просит отменить постановление Апелляционной палаты ВАКС и полностью отказать в удовлетворении апелляционных жалоб. Верховный суд решил открыть кассационное производство.

Напомним, что в Миргороде Полтавской области женщина в соцсети сообщала о местах вручения повесток работниками ТЦК — суд наказал ее.

Ранее в Ровно местного жителя признали виновным в умышленном препятствовании работе Территориального центра комплектования.