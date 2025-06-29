У Миргороді судили жінку, яка зливала місця роздачі повісток працівниками ТЦК в Telegram

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У Миргороді Полтавської області жінка в соцмережі повідомляла про місця вручення повісток працівниками ТЦК. Суд вирішив її покарати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що восени 2024 року жінка публікувала в Telegram-чаті дані про переміщення мобільних груп Збройних сил України, зокрема розташування блокпостів та місця вручення повісток у Миргороді.

Група, в якій вона розміщувала повідомлення, налічувала понад 3,8 тисячі учасників.

Зокрема, жінка писала повідомлення на кшталт: "Світло-сірий автомобіль з комплектом на ЖД біля ларьків. Шманають мужиків. Потужний мужик на них наорав, опустив і ті поїхали не солоно хлібавши" (оригінал і стиль повідомлення збережено — Ред.)

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, кваліфікував дії підсудної як перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

За вироком, жінці присудили п’ять років позбавлення волі. Втім, вона пішла на співпрацю зі слідством, визнала провину та уклала угоду з прокурором. Завдяки цьому суд замінив реальний строк на два роки умовного покарання.

Крім того, суд постановив конфіскувати мобільний телефон, який використовувався для публікації інформації, а також зобов’язав обвинувачену сплатити 2 тисячі гривень штрафу.

Раніше у Рівному місцевого жителя визнали винним у навмисному перешкоджанні роботі територіального центру комплектування.

А Тростянецький районний суд Сумської області ухвалив рішення щодо мешканця Сумщини, якого звинуватили в ухилянні від військового обов'язку.