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Главная ТЦК Женщина получила наказание за посты о ТЦК — что назначил суд

Женщина получила наказание за посты о ТЦК — что назначил суд

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 10:25
В Миргороде судили женщину, которая сливала места раздачи повесток работниками ТЦК в Telegram
Приложение Telegram. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Миргороде Полтавской области женщина в соцсети сообщала о местах вручения повесток работниками ТЦК. Суд решил ее наказать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что осенью 2024 года женщина публиковала в Telegram-чате данные о перемещении мобильных групп Вооруженных сил Украины, в частности расположение блокпостов и места вручения повесток в Миргороде.

Группа, в которой она размещала сообщения, насчитывала более 3,8 тысячи участников.

В частности, женщина писала сообщения вроде: "Светло-серый автомобиль с комплектом на ЖД возле ларьков. Шманают мужиков. Мощный мужик на них наорал, опустил и те уехали не солоно хлебавши" (оригинал и стиль сообщения сохранен — Ред.)

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, квалифицировал действия подсудимой как препятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

По приговору, женщине присудили пять лет лишения свободы. Впрочем, она пошла на сотрудничество со следствием, признала вину и заключила соглашение с прокурором. Благодаря этому суд заменил реальный срок на два года условного наказания.

Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон, который использовался для публикации информации, а также обязал обвиняемую уплатить 2 тысячи гривен штрафа.

Ранее в Ровно местного жителя признали виновным в умышленном препятствовании работе территориального центра комплектования.

А Тростянецкий районный суд Сумской области принял решение в отношении жителя Сумщины, которого обвинили в уклонении от воинского долга.

Telegram Полтавская область мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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