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Скандал з квартирою посадовця ТЦК Полтавщини — у військкоматі відреагували

12 жовтня 2024 17:15
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Посадовець ТЦК Потавщини Олександр Котюх потрапив у скандал з квартирою — що кажуть у військкоматі
Заступник начальника Полтавського обласного ТЦК Олександр Котюх. Фото: poltava.to
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Інформація щодо позову вищого антикорупційного суду (ВАКС) до заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) Олександра Котюха не відповідає дійсності. Посадовець продовжує виконувати свої обов'язки.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП у суботу, 12 жовтня.

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Видання "Слово і діло" 11 жовтня повідомило про те, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив до розгляду по суті позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до Котюха щодо конфіскації квартири вартістю 1,92 млн грн. Прокурори стверджують, що актив придбано на ім’я матері, хоча договір підписувала дружина Котюха, і родина посадовця ТЦК фактично проживає в ній. ВАКС призначив судовий розгляд справи на 21 листопада 2024 року.

У Полтавському обласному ТЦК відреагували на повідомлення ЗМІ і наголосили, що інформації стосовно позовів до Котюха не надходило.

"Інформуємо наших читачів, що полковник Олександр Котюх є діючим заступником начальника Полтавського обласного ТЦК та СП. Як посадова особа він продовжує виконувати завдання з комплектування Сил оборони України. Інформації стосовно позовів до нього, як до посадової особи, до Полтавського обласного ТЦК та СП не надходило", — йдеться у повідомленні.

У військкоматі також наголосили, що на ресурсах Вищого антикорупційного суду жодних повідомлень стосовно Котюха немає.

Скандал с Котюхом
Повідомлення Полтавського ТЦК та СП у Facebook

Раніше ми писали, що у серпні 2024 року в рамках боротьби з корупцією правоохоронці викрили начальників Бориспільського та Бучанського районних ТЦК Сергія Русіна та Леоніда Викочка. Чиновників підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. За інформацією слідства, за 37 тис. доларів вони допомагали військовозобов’язаним оформлювати фіктивні медичні довідки, які свідчили про непридатність до служби через стан здоров’я.

Нагадаємо, в Україні вперше заплатили грошову винагороду викривачу корупції. Ним є чинний військовослужбовець, якому ще у 2021 році запропонували хабар у розмірі 24 мільйони гривень.

суд корупція САП Полтава Полтавська область ВАКС ТЦК та СП

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