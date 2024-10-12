Чиновник ТЦК Потавщины Александр Котюх попал в скандал с квартирой — что говорят в военкомате

Заместитель начальника Полтавского областного ТЦК Александр Котюх. Фото: poltava.to

Информация о иске высшего антикоррупционного суда (ВАКС) к заместителю начальника Полтавского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Александру Котюху не соответствует действительности. Чиновник продолжает выполнять свои обязанности.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавского областного ТЦК и СП в субботу, 12 октября.

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Что известно о скандале с Котюхом

Издание "Слово и дело" 11 октября сообщило о том, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил к рассмотрению по сути иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры к Котюху касаемо конфискации квартиры стоимостью 1,92 млн грн. Прокуроры утверждают, что актив приобретен на имя матери, хотя договор подписывала супруга Котюха, и семья должностного лица ТЦК фактически проживает в ней. ВАКС назначил судебное разбирательство дела на 21 ноября 2024 года.

В Полтавском областном ТЦК отреагировали на сообщения СМИ и подчеркнули, что информации об исках к Котюху не поступало.

"Информируем наших читателей, что полковник Александр Котюх является действующим заместителем начальника Полтавского областного ТЦК и СП. Как должностное лицо он продолжает выполнять задачи по комплектованию Сил обороны Украины. Информации относительно исков к нему, как к должностному лицу, в Полтавский областной ТЦК и СП не поступало", — говорится в сообщении.

В военкомате также отметили, что на ресурсах Высшего антикоррупционного суда никаких уведомлений о Котюхе нет.

Сообщения Полтавского ТЦК и СП в Facebook

Ранее мы писали, что в августе 2024 года в рамках борьбы с коррупцией стражи порядка разоблачили начальников Бориспольского и Бучанского районных ТЦК Сергея Русина и Леонида Выкочка. Чиновники подозреваются в организации схемы уклонения от мобилизации. По информации следствия, за 37 тыс. долларов они помогали военнообязанным оформлять фиктивные медицинские справки, свидетельствовавшие о непригодности к службе из-за состояния здоровья.

Напомним, в Украине впервые заплатили денежное вознаграждение обличителю коррупции. Им действующий военнослужащий, которому еще в 2021 году предложили взятку в размере 24 миллиона гривен.