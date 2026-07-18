Проверка военно-учетных документов: кто уполномочен

Мужчина разговаривает с представителем ТЦК. Фото: Оболонский районный РТЦК и СП в г. Киеве

Любомир Кучер Редактор, юрист

Порядок проведения мобилизационного призыва, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560, регламентирует процедуру проверки военно-учетных документов. В частности, уполномоченный представитель территориального центра комплектования обязан не только проверить документы, но и представиться, а также предъявить удостоверение, подтверждающее его полномочия и статус. Кроме того, в состав групп могут входить и другие должностные лица.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560 "Вопросы проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период", передает Новини.LIVE.

Кто уполномочен проверять военно-учетные документы

Проверять военно-учетные документы имеют право не только представители ТЦК и СП. Для осуществления мероприятий по оповещению формируются специальные рабочие группы, которые также могут быть привлечены к этому процессу. Они создаются распоряжением начальника районной, городской администрации по предложению руководителя соответствующего ТЦК.

В состав таких групп могут входить:

представители ТЦК и СП;

сотрудники структурных подразделений районных и городских государственных (военных) администраций;

представители исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов;

сотрудники Национальной полиции Украины.

Состав групп формируется на основании распорядительных актов руководителей тех органов, представители которых привлекаются к соответствующим мероприятиям.

При этом отдельным приказом руководителя районного или городского ТЦК и СП определяется порядок функционирования этих групп — назначаются ответственные лица, устанавливаются маршруты передвижения, временные рамки, а также конкретная процедура выполнения возложенных задач.

При этом во время проверки документов представитель ТЦК должен подтвердить, что обладает соответствующими полномочиями. В частности, уполномоченный должен назвать:

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность;

предъявить удостоверяющий документ;

предъявить служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Как писали Новини.LIVE, часть военнообязанных в Украине после уплаты административного штрафа через приложение "Резерв+" повторно получает уведомление о якобы нахождении в розыске. По словам юристов, подобные случаи могут быть следствием как технических сбоев в системе, так и возможных нарушений со стороны ТЦК.

А представители групп оповещения обязаны считать и проверить данные из QR-кода гражданина, содержащегося в приложении "Резерв+". Именно результаты проверки определяют дальнейшие действия представителей группы.