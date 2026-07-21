Кто из сотрудников ТЦК имеет право проверять документы

Сотрудники ТЦК, документы военного учета. Фото: АО "Захист", УП. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, поэтому мужчины должны всегда иметь при себе паспорт и документы о военной регистрации. Уполномоченные инспекторы могут запрашивать эти документы прямо на улице, на контрольно-пропускных пунктах или в общественных заведениях. Однако военное руководство подчеркивает, что далеко не каждый военнослужащий имеет законные основания требовать такие документы у граждан.

Об этом со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

Кто из военных имеет право останавливать граждан

Правила проверки изложены в постановлении Кабмина № 560. Согласно этому документу, требовать предъявления военно-учетных документов могут исключительно те сотрудники ТЦК, которые получили официальные полномочия вручать повестки. Чтобы подтвердить свои права, такой военнослужащий должен обязательно иметь при себе и предъявлять по требованию гражданина специальное служебное удостоверение.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что во время перебронирования военнообязанного могут объявить в розыск. Возможна даже мобилизация, ведь в этот период в "Резерв+" нет данных о наличии бронирования. Правоведы объяснили, как избавиться от статуса "В розыске".

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, почему человека, который уже оплатил, могут повторно разыскивать ТЦК. Не всегда речь идет о нарушении со стороны военкомата. Причиной розыска может быть технический сбой.