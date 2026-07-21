Хто із працівників ТЦК має право перевіряти документи

Працівники ТЦК, документи військового обліку. Фото: АО "Захист", УП. Колаж: Новини.LIVE

В Україні тривають мобілізаційні заходи, тому чоловіки мусять завжди носити із собою паспорт та військово-облікові документи. Уповноважені перевіряльники можуть запитувати ці документи просто на вулиці, у блопостах чи в громадських закладах. Однак військове керівництво наголошує, що далеко не кожен військовослужбовець має законні підстави вимагати такі папери у громадян.

Про це з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

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Правила перевірки зазначаються в постанові Кабміну №560. Згідно з цим документом, вимагати військово-облікові папери можуть виключно ті співробітники ТЦК, які отримали офіційне повноваження вручати повістки. Щоб підтвердити свої права, такий військовий мусить обов'язково мати при собі та показувати на вимогу громадянина спеціальне службове посвідчення.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що під час перебронювання військовозобов'язаного можуть оголосити в розшук. Можлива навіть мобілізація, адже в цей період у "Резерв+" немає даних про наявність бронювання. Правознавці пояснили, як позбутися статусу "У розшуку".

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, чому людину, яка вже сплатила, може повторно розшукувати ТЦК. Не завжди йдеться про порушення з боку військкомату. Причиною розшуку може бути технічний збій.