Мобилизация в июле: что изменится для лиц, находящихся в розыске ТЦК

Вручение повестки группой оповещения ТЦК. Фото: glavcom.ua

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине продолжается мобилизация, но уже в ближайшее время могут появиться новые меры в отношении лиц, находящихся в розыске ТЦК. То есть государство может уделить особое внимание таким лицам, чтобы сократить число тех, кто не служит.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии ТСН рассказали сразу несколько народных депутатов, знакомых с намерениями Минобороны Украины.

Что ждет тех, кто находится в розыске ТЦК

"Нам сообщили, что ведется работа, направленная на сокращение числа таких мужчин, которые на данный момент не служат. Но какие именно алгоритмы будут задействованы — об этом в парламенте нам пока не докладывали. Ожидаем, что эти предложения могут быть озвучены в ближайшее время", — рассказал один из парламентариев.

Другая народная депутатка, которая ранее неоднократно комментировала вопрос мобилизации, отметила, что, по имеющейся у неё информации, будущие нововведения в сфере розыска будут основываться на данных о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, содержащихся в государственных реестрах.

"Но сам алгоритм пока официально является закрытой информацией, которая не подлежит разглашению", — сказала она.

Как могут ограничить людей, находящихся в розыске

Ранее в Верховной Раде предполагали, что к гражданам, нарушающим правила мобилизационного законодательства, могут применить механизмы, схожие с теми, что уже используются в отношении должников по уплате алиментов.

Как пояснила адвокат Екатерина Анищенко, к неплательщикам алиментов в настоящее время могут применяться ряд ограничений.

"Если у человека есть задолженность по алиментам, но, например, он не работает, то его могут лишить права управлять транспортным средством и владеть оружием. Если человек нарушил ограничения и управляет транспортным средством, то автомобиль могут отправить на штрафную стоянку. Если у человека имеется трехмесячная задолженность, то данные такого человека вносят в реестр должников", — сказала Анищенко.

Она также отметила, что если должник официально трудоустроен, причитающиеся алиментные платежи взимаются непосредственно из заработной платы.

Юристы также обращают внимание на то, что после внесения человека в Единый реестр должников у него могут заблокировать банковские счета. Такие ограничения действуют до момента полного погашения задолженности по алиментам, а также уплаты исполнительного сбора.

Изменятся ли правила задержания нарушителей во время мобилизации

В настоящее время в Верховной Раде на стадии ознакомления находится законопроект №15076, который предлагает урегулировать порядок взаимодействия с военнообязанными во время проверки документов.

Документом предлагается запретить сотрудникам ТЦК и полицейским неправомерно задерживать граждан, а также безосновательно применять физическую силу или специальные средства во время вручения повесток или проверки военно-учетных документов.

"Пока в парламентском комитете он не рассматривался. Сейчас изучают, как будет реализована идея относительно военно-учетных документов", — сообщил народный депутат Сергей Гривко, являющийся автором законопроекта.

В то же время парламентарий добавил, что, по его убеждению, в настоящее время существует восемь ключевых вопросов, связанных со сферой мобилизации.

"В Минобороны ищут правильную модель работы, чтобы были защищены права, чтобы происходили качественные мобилизационные процессы. Но все это — в процессе тщательной проработки", — резюмировал народный депутат.

Как сообщали Новини.LIVE, изменить работу ТЦК и подход к мобилизации планируют уже в ближайшее время. Изменения могут начаться уже в июле.

Также мы писали, что, по словам юристов, ТЦК могут задерживать нарушителей воинского учета. Однако если человек находится дома, то задерживать его не имеют права.