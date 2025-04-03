Боевые повестки - могут ли их вручить без личной подписи гражданина

Боевая повестка без подписи — имеет ли ТЦК такое право
Боевую повестку, то есть документ на отправку в учебный центр ВСУ, вручают лично. Но личная подпись военнообязанного при этом не является обязательной, достаточно других доказательств вручения.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Лошаков.
Нужна ли личная подпись на боевой повестке
Мобилизационное распоряжение, которое еще называют боевой повесткой, вручается непосредственно перед направлением военнообязанного в учебный центр.
Адвокат Евгений Лошаков объяснил, как именно должна быть вручена боевая повестка.
"Обычно ее вручают лично. При этом личная подпись не является обязательным условием", — заверил юрист.
Что заменяет личная подпись военнообязанного
Лошаков объяснил, почему личная подпись мобилизованного гражданина не нужна во время процесса вручения боевой повестки.
"Ключевым является доказательства вручения (акт об отказе в подписании, видеозапись или подтверждение из Укрпочты о получении повестки)", — заверил юрист.
Таким образом, имея доказательства вручения, в ТЦК могут считать боевую повестку врученной — с соответствующими последствиями для военнообязанного гражданина, если тот после вручения не появится в центре комплектования для отправки в учебный центр ВСУ.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли военнообязанному вручить боевую повестку сразу после прохождения военно-врачебной комиссии.
Добавим, мы сообщали о том, чем боевая повестка отличается от обычной.
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