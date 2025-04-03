Боевые повестки - могут ли их вручить без личной подписи гражданина

Личное вручение повестки. Фото: "Новини.PRO"

Боевую повестку, то есть документ на отправку в учебный центр ВСУ, вручают лично. Но личная подпись военнообязанного при этом не является обязательной, достаточно других доказательств вручения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Лошаков.

Читайте также:

Нужна ли личная подпись на боевой повестке

Мобилизационное распоряжение, которое еще называют боевой повесткой, вручается непосредственно перед направлением военнообязанного в учебный центр.

Адвокат Евгений Лошаков объяснил, как именно должна быть вручена боевая повестка.

"Обычно ее вручают лично. При этом личная подпись не является обязательным условием", — заверил юрист.

Что заменяет личная подпись военнообязанного

Лошаков объяснил, почему личная подпись мобилизованного гражданина не нужна во время процесса вручения боевой повестки.

"Ключевым является доказательства вручения (акт об отказе в подписании, видеозапись или подтверждение из Укрпочты о получении повестки)", — заверил юрист.

Таким образом, имея доказательства вручения, в ТЦК могут считать боевую повестку врученной — с соответствующими последствиями для военнообязанного гражданина, если тот после вручения не появится в центре комплектования для отправки в учебный центр ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли военнообязанному вручить боевую повестку сразу после прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, чем боевая повестка отличается от обычной.