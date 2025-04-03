Бойові повістки - чи можуть їх вручити без особистого підпису громадянина

Особисте вручення повістки. Фото: "Новини.PRO"

Бойову повістку, тобто документ на відправлення до навчального центру ЗСУ, вручають особисто. Але особистий підпис військовозобов’язаного при цьому не є обов’язковим, достатньо інших доказів вручення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Лошаков.

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Мобілізаційне розпорядження, яке ще називають бойовою повісткою, вручається безпосередньо перед направленням військовозобов’язаного до навчального центру.

Адвокат Євген Лошаков пояснив, як саме має бути вручена бойова повістка.

"Зазвичай її вручають особисто. При цьому особистий підпис не є обов'язковою умовою", — запевнив юрист.

Що заміняє особистий підпис військовозобов’язаного

Лошаков пояснив, чому особистий підпис мобілізованого громадянина не потрібен під час процесу вручення бойової повістки.

"Ключовим є докази вручення (акт про відмову у підписанні, відеозапис або підтвердження з Укрпошти про отримання повістки)", — запевнив юрист.

Таким чином, маючи докази вручення, у ТЦК можуть вважати бойову повістку врученою — із відповідними наслідками для військовозобов’язаного громадянина, якщо той після вручення не з’явиться у центрі комплектування для відправки у навчальний центр ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть військовозобов’язаному вручити бойову повістку відразу після проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, чим бойова повістка відрізняється від звичайної.