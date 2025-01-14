Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Знаки Зодиака, которым не повезет с деньгами в 2025 году по Таро arrow

Знаки Зодиака, которым не повезет с деньгами в 2025 году по Таро

14 января 2025 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
У каких знаков Зодиака будут проблемы с деньгами в 2025 году — Таро прогноз
Человек, который делает расклад на картах Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

У представителей трех знаков зодиакального созвездия этот год будет не самым лучшим в финансовом плане. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака испытают определенные трудности с деньгами в год Зеленой Деревянной Змеи и что им советуют делать мистические карты Таро.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые испытают трудности с финансами по Таро в 2025 году

Лев

Этот год будет для представителей этого зодиакального знака далеко не самым лучшим в финансовом плане. Людям, родившимся под этим знаком Зодиака, мистические тарологические карты рекомендуют ограничить себя в тратах и немного сэкономить.

Тарологи говорят, что в этом году Львам придется просто принять факт экономии и простить его.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

В этом году представителям Скорпиона будет несладко, ведь они могут потерять бизнес-партнеров, положиться на себя и трансформировать свою самостоятельность. Причем, людям под этим зодиакальным знаком лучше не совершать масштабные покупки за большие деньги.

Тарологи рекомендуют людям-Скорпионам беречь самих себя и собственные ресурсы, не волнуясь об этом всем, ведь у них еще будет время жить.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

В год Зеленой Деревянной Змеи представителям этого зодиакального знака тарологические карты советуют смотреть в оба и всегда быть начеку. Причем, тарологи говорят, что это не самый лучший год для заработков и достижений в финансовом плане.

Стрельцам в этом году стоит обратить внимание на то, как они ведут себя со своими финансами. Тарологи говорят, что люди под этим зодиакальным знаком на протяжении какого-то времени точно делают что-то не так.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака встретятся с препятствиями на своем пути зимой 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака найдут вторую половинку в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака могут разойтись с любимыми в 2025 году.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака таро 2025 год карты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:49 В МИД признали проблемы с СВЧ, но уверены, что выводы сделаны

03:26 "Азов" приглашает разнорабочих — новая вакансия в полку

02:46 Чего Украина ждет от прихода Трампа — в МИД ответили

02:30 Повестку вручили не по месту регистрации — что делать украинцам

02:09 В США обнародовали закон, который "сделает Гренландию великой"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:46 Усик назвал для себя неожиданного соперника

01:32 Военный бросил гранату во двор соседа — что решил суд

01:30 В Украине придется снизить мобилизационный возраст, — Белый дом

01:24 Минстратегпром выяснил причину бракованных мин — в чем проблема

Срочная новость

00:53 На правом берегу Киева слышны взрывы — подробности обстрела

03:49 В МИД признали проблемы с СВЧ, но уверены, что выводы сделаны

03:26 "Азов" приглашает разнорабочих — новая вакансия в полку

02:46 Чего Украина ждет от прихода Трампа — в МИД ответили

02:30 Повестку вручили не по месту регистрации — что делать украинцам

02:09 В США обнародовали закон, который "сделает Гренландию великой"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:46 Усик назвал для себя неожиданного соперника

01:32 Военный бросил гранату во двор соседа — что решил суд

01:30 В Украине придется снизить мобилизационный возраст, — Белый дом

01:24 Минстратегпром выяснил причину бракованных мин — в чем проблема

Срочная новость

00:53 На правом берегу Киева слышны взрывы — подробности обстрела

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Text

17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю