Гороскоп на пятницу, 13-е марта 2026 — какие знаки Зодиака получат сюрприз

Вселенная несет щедрые подарки четырем знакам Зодиака в эту пятницу, 13-е марта. Энергия союза Венеры с Лилит дарит счастливчикам гармонию. Этот день пробудит внутреннюю силу, подтолкнет к искренним разговорам и творческим идеям.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, для каких знаков Зодиака пятница, 13 марта, будет особенным днем.

Близнецы

Этот день подарит вам невероятную уверенность. Вы легко найдете общий язык с любым. Вселенная будто усиливает ваш дар убеждать и вдохновлять. Дата особенно благоприятна для важных разговоров, признаний или обсуждения идей.

Рак

Пятница, 13-е, принесет вам смелость. Вы почувствуете, что пришло время говорить о своих чувствах и желаниях открыто. А главное — вас могут услышать и поддержать. Энергия дня будет способствовать тому, чтобы ваши слова находили отклик в сердцах других. Вы можете почувствовать волну тепла.

Дева

Вам 13 марта может подарить важное осознание и внутреннюю свободу. Обычно вы склонны быть очень требовательными и критичными к себе. Но в этот день Вселенная поможет понять, что ваша ценность не нуждается в постоянных доказательствах.

Стрелец

В пятницу, 13-е марта, вы почувствуете сильный прилив вдохновения и любви к жизни. Вы захотите делиться своими талантами, идеями или поддержкой с другими людьми. Это день, когда щедрость души может вернуться сторицей.

