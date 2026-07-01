Вселенная готовит подарок одному знаку Зодиака: кому повезет в июле

Зодиакальный круг, улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Июль 2026 точно не будет спокойным, ведь на этот период приходится ретроградный Меркурий. Он внесет сумятицу в жизнь многих представителей зодиакального круга. Однако для одного знака Зодиака Вселенная приготовила настоящие подарки. Ему откроется редкое "окно возможностей".

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака особенно повезет в июле 2026 года и каких сюрпризов стоит ожидать.

Знак Зодиака, который получит большую поддержку от Вселенной в июле 2026

В центре положительных космических энергий окажутся Тельцы. Появится не одна возможность изменить жизнь к лучшему. Но главный сюрприз может не иметь ничего общего с тем, чего вы ожидали.

Особенно благоприятно будут складываться события после второй половины месяца. Завершение ретроградного Меркурия поможет быстрее находить ответы на вопросы, которые давно беспокоили, а энергия новолуния и полнолуния откроет новые двери в сфере работы и финансов.

В этот период важную роль будут играть смелость, и готовность выйти за пределы привычного. Астрологи советуют внимательнее прислушиваться к собственной интуиции. Ведь внутренний голос поможет принять правильное решение.

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