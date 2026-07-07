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Главная Праздники В ночь на 8 июля эти знаки Зодиака увидят вещий сон: Таро-прогноз

В ночь на 8 июля эти знаки Зодиака увидят вещий сон: Таро-прогноз

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 15:55
Таро-прогноз: в ночь на 8 июля три знака Зодиака увидят вещий сон
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Планета магии, интуиции и сновидений Нептун 7 июля начала свое ретроградное движение, открыв период, когда мы будем восприимчивы к знакам судьбы и голосу собственного подсознания. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым Вселенная передаст важное сообщение — в ночь с 7 на 8 июля их ждет вещий сон.

Новини.LIVE делится предсказанием карт Таро о том, кому этой ночью высшие силы откроют скрытые истины.

Рыбы — карта Таро "Верховная Жрица"

"Верховная Жрица" говорит о скрытых знаниях. В ночь на 8 июля вы можете увидеть сон, который сначала покажется странным или даже непонятным. Но в течение нескольких дней его символы сложатся в целостную картину. Во сне особое внимание следует обращать на людей, воду, дорогу или двери. Такие образы могут подсказать правильное направление в важной жизненной ситуации. Даже незначительная деталь впоследствии может оказаться ключом к ответу, который вы давно ищете.

Рак — карта Таро "Луна"

В ночь с 7 на 8 июля ваше подсознание заговорит с вами на языке символов. Сон, касающийся страхов или скрытых переживаний, может быть очень реалистичным или вызвать сильные эмоции. Не игнорируйте свои ощущения после пробуждения. Если какая-то мысль не выходит из головы, стоит уделить ей внимание. Внутренний голос подскажет правильный путь.

Скорпион — карта Таро "Башня"

"Башня" говорит прежде всего о прозрении. Ваш сон может буквально перевернуть взгляд на определенную ситуацию или помочь увидеть то, что раньше оставалось скрытым. Вы получите ответ на вопрос, который в последнее время не давал вам покоя. Дайте себе день или два на размышления. Очень скоро вы поймете, что пыталась сказать вам Вселенная.

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Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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