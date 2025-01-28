У каких знаков Зодиака откроется дар предвидения 28 января—2 февраля 2025 года — Таро прогноз

Расклад на тарологических картах. Фото: Freepik

Для представителей нескольких знаков зодиакального круга эта неделя, с 28 января по второе февраля 2025 года, будет периодом открытий. Тарологи рассказали, у каких знаков Зодиака откроется дар предвидения, появится мощная энергия и уверенность в своей интуиции.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Козерог

В этот период с 28 января до второго февраля 2025 года у представителей этого зодиакального знака откроется дар предвидения, а также ментальной и интуитивной ясности. Сердце объединится с душой и разумом, что поможет Козерогам понять, каким будет ваше будущее.

Это поможет людям под знаком Козерог оценить уровень своего удовлетворения будущим и перепроектировать собственную жизнь.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

На этой неделе представители данного знака Зодиака почувствуют мощную энергию, поэтому лучше использовать этот момент мудро. У Водолеев настало время решить, каких целей они хотят достичь в этом году. Тарологи советуют этим людям сделать процесс достижения своих целей увлекательным.

К тому же, представителям Водолея не нужно думать о том, как им трудно. Лучше делать этот путь легким и открыть для себя новые горизонты на пути.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

Этот период будет для Рыб неделей уверенности в собственных чувствах и своей интуиции. На этой неделе представители данного зодиакального знака почувствуют веру в самих себя и в собственные убеждения, особенно, это касается важных жизненных вопросов.

Но тарологи не советуют думать об этих вопросах, как о чем-то тяжелом или рутинном. Рыбам стоит открыть новые возможности на своем пути.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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