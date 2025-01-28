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Цим знакам Зодіаку Таро подарує енергію 28 січня—2 лютого

28 січня 2025 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
У яких знаків Зодіаку відкриється дар передбачення 28 січня—2 лютого 2025 — Таро прогноз
Розклад на тарологічних картах. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Для представників кількох знаків зодіакального кола цей тиждень, з 28 січня до другого лютого 2025 року, буде періодом відкриттів. Тарологи розповіли, в яких знаків Зодіаку відкриється дар передбачення, з’явиться потужна енергія і впевненість у своїй інтуїції.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Козеріг

У цей період з 28 січня до другого лютого 2025 року в представників цього зодіакального знаку відкриється дар передбачення, а також ментальної та інтуїтивної ясності. Серце об’єднається з душею і розумом, що допоможе Козерогам зрозуміти, яким буде ваше майбутнє.

Це допоможе людям під знаком Козеріг оцінити рівень свого задоволення майбутнім і перепроєктувати власне життя.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій

Цього тижня представники даного знака Зодіаку відчують потужну енергію, тому краще використати цей момент мудро. У Водоліїв настав час вирішити, яких цілей вони хочуть досягти цього року. Тарологи радять цим людям зробити процес досягнення своїх цілей захопливим.

До того ж, представникам Водолія не потрібно думати про те, як їм важко. Краще робити цей шлях легким і відкрити для себе нові горизонти на шляху.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Риби

Цей період буде для Риб тижнем впевненості у власних почуттях та своїй інтуїції. Цього тижня представники даного зодіакального знаку відчують віру в самих себе і у власні переконання, особливо, це стосується важливих життєвих питань. 

Але тарологи не радять думати про ці питання, як про щось важке або рутинне. Рибам варто відкрити нові можливості на своєму шляху.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Риби. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, на шляху яких знаків Зодіаку виникнуть перешкоди взимку 2025 року за картами Таро. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку вважаються найрозумнішими з усіх. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку можуть розійтися з коханими в 2025 році.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:13 Зеленський сказав, що буде, якщо армія піде додому

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