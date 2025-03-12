Каким знакам Зодиака полнолуние 14 марта 2025 принесет страшные испытания — гороскоп

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В эту пятницу, 14 марта, на небе засияет полная Луна, которая совпадает с лунным затмением. Этот период будет нести мощную энергию, с которой смогут справиться далеко не все представители зодиакального круга. Как предупреждают астрологи, пяти знакам Зодиака день принесет хаос, напряжение и серьезные испытания.

Какие знаки Зодиака столкнутся с трудностями в этот неспокойный астрологический период и как избежать худших последствий, читайте далее в нашем прогнозе.

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Близнецы

Для Близнецов этот период принесет конфликтные ситуации, в которых от них будут требовать фактов и подтверждений. Чтобы достойно выйти из любого спора, четко обосновывайте свою позицию и завершайте разговор, если градус поднимается и собеседник вас не слышит. Избегайте поспешных заявлений, ведь в этот день за каждое слово придется отвечать. Также астрологи настоятельно советуют не ввязываться в чужие драмы и не давать обещаний, которые вам трудно будет выполнить.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак

Эмоциональные Раки в это полнолуние 14 марта могут столкнуться с чувством неуверенности и тревоги. Кровавая Луна высветлит старые страхи и комплексы, заставляя вас сомневаться в себе. Поэтому это не лучшее время для важных изменений, лучше сосредоточиться на внутренней гармонии. Практики медитации и спокойные прогулки помогут пережить этот период с меньшими потерями.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Дева

Девы почувствуют наибольшее влияние полнолуния 14 марта. У них может появиться сильная тревожность и навязчивое желание сделать все идеально. Представители этого знака Зодиака могут по 10 раз проверять одно и то же, пытаясь учесть тысячи деталей. Такое навязчивое внимание к мелочам может привести к эмоциональному выгоранию. Астрологи советуют Девам сделать паузу, выделить приоритеты и не пытаться контролировать абсолютно все.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Стрелец

Как и у Близнецов, у Стрельцов 14 марта могут возникнуть споры с окружением. Ваши слова и действия будут под пристальным контролем, а другие люди могут требовать от вас четких объяснений. Возможны недоразумения в коллективе или среди друзей, когда придется выбирать сторону. Астрологи советуют Стрельцам избегать категорических заявлений и проявлять дипломатичность, чтобы избежать серьезных конфликтов.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Рыбы

Полнолуние 14 марта может повлиять на эмоциональное состояние Рыб, делая их более уязвимыми. Вы можете чувствовать усталость, недостаток энергии и желание уединиться. Люди вокруг могут казаться слишком требовательными, а их запросы — чрезмерно обременительными. Главный совет для Рыб — не брать на себя лишнее бремя и не позволять другим манипулировать своими чувствами.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, как пережить без потрясений Кровавое полнолуние в Деве и использовать энергию Луны, чтобы привлечь в жизнь удачу.

Напомним, мы рассказывали, какой знак Зодиака получит судьбоносное послание от Вселенной в полнолуние 14 марта.

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