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Главная Праздники Этим знакам Зодиака новолуние откроет денежный поток — Таро

Этим знакам Зодиака новолуние откроет денежный поток — Таро

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 03:55
Какие знаки Зодиака разбогатеют после новолуния 24 июля 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Новолуние 24 июля 2025 года состоится в знаке Льва, а это значит, что открывается новый цикл силы, уверенности и реализации амбиций. Астрологически этот период усиливает энергию денег, творчества и предпринимательства. Карты Таро также дают свой ответ на вопрос — кто из знаков Зодиака получит шанс открыть финансовый поток?

Делимся с вами раскладом Таро на одну карту, который откроет тайну, кто из представителей зодиакального круга оказался среди счастливчиков и что им готовит молодая Луна 24 июля.

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Телец — карта Таро "Туз Пентаклей"

Эта карта является одним из самых сильных финансовых символов в колоде Таро. После новолуния вас ждет конкретная возможность увеличить доходы: новая работа, выгодная сделка, неожиданная прибыль. Но помните: "Туз Пентаклей" — это шанс, а не гарантия. Ваша задача — не упустить его и действовать быстро. Сейчас время вкладывать силы во что-то реальное — это принесет финансовую стабильность.

 

Какие знаки Зодиака разбогатеют после новолуния 24 июля 2025 за Таро — Телец
Знак Зодиака Телец. Коллаж: Новини.LIVE
Лев — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Карты Таро предсказывают вам период финансового удовлетворения и самостоятельного контроля над деньгами. Если вы давно работали над проектом или вкладывали ресурсы — получите плоды именно сейчас. Вы имеете полное право позволить себе немножко роскоши после новолуния, но при этом не теряйте из виду дисциплину — именно она поддерживает ваш денежный поток на высоте.

 

Какие знаки Зодиака разбогатеют после новолуния 24 июля 2025 за Таро — Лев
Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE
Скорпион — карта Таро "Колесница"

Финансовый прорыв у вас будет связан с поездками, переменами или новым масштабным проектом. "Колесница" указывает, что вы сможете преодолеть внутренние сомнения и наконец-то выйти из застоя. Новолуние подарит вам драйв и силу для того, чтобы выиграть важную финансовую битву. Но помните: ваша цель должна быть четкой, а стратегия — решительной.

 

Какие знаки Зодиака разбогатеют после новолуния 24 июля 2025 за Таро — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE
Водолей — карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Эта карта Таро говорит о гармоничном обмене: либо вы получите финансовую поддержку, либо сами сможете кому-то помочь. Новолуние открывает возможность получить грант, бонус, подарок или выгодный бартер. Главное — не отказывайтесь от помощи, которую вам предлагают, даже если вам неловко. Вселенная хочет, чтобы вы снова поверили в денежную щедрость.

 

Какие знаки Зодиака разбогатеют после новолуния 24 июля 2025 за Таро — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Коллаж: Новини.LIVE

Напомним, что Таро предвещают четырем знакам Зодиака судьбоносные события до конца июля.

В то же время карты Таро предупреждают, что некоторые знаки Зодиака рискуют на этой неделе совершить роковую ошибку, узнайте кому следует быть осторожными.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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