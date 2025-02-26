У каких знаков Зодиака не будет денег в марте 2025 — Таро прогноз

Таролог с колодой карт Таро. Фото: Freepik

Начало весны будет для представителей некоторых знаков зодиакального круга не самым счастливым в плане финансов. Тарологи рассказали, каким четырем знакам Зодиака придется экономить, долго ждать выплаты и закрывать свои долги в марте 2025 года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Близнецы

Почти весь март этого года будет для представителей данного зодиакального знака не самым счастливым. Дело в том, что Близнецам в начале весны придется экономить и полагаться лишь на себя. Однако, уже ближе к концу марта им удастся отыскать денежную удачу и наладить свое финансовое положение.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Лев

Для людей, которые родились под этим зодиакальным знаком, начало весны этого года будет далеко не самым оптимистичным. Дело в том, что в марте представителям Льва придется немного экономить и ждать того, чтобы их жизнь изменилась к лучшему.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

У людей под этим знаком Зодиака в марте 2025 года будет довольно двусмысленная ситуация. Вероятно, это связано с ретро Меркурием, который считается планетой-покровителем Девы. Дело в том, что в первый весенний месяц у этих людей задержатся дела, будут медленно развиваться события, а также будет задержка выплат и переводов.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

В первый месяц весны представители этого знака Зодиака будут решать довольно длительные и надоевшие задачи из прошлого, которые касаются финансов. В марте 2025 года людям под знаком Зодиака Водолей нужно будет закрыть свои долги и не ждать высоких доходов.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: УНИАН

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