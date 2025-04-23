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Церковный календарь на май 2025 года — когда Вознесение Господне

23 апреля 2025 06:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Новый церковный календарь на май 2025 — когда важный праздник Вознесение Господне
Верующая в церкви на большой праздник. Фото: pomisna.info
Светлана Конюшенко - Редактор

Церковный календарь на май 2025 года полон важных христианских праздников и памятных дат. Именно в этом месяце верующие будут отмечать один из двенадцати самых больших праздников — Вознесение Господне. Не менее важными событиями станут День Иоанна Богослова, Перенесение мощей Николая Чудотворца, День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также Третье обретение честной главы святого Иоанна Крестителя.

Новини.LIVE делится с Вами новым церковным календарем на май 2025 года, который поможет не пропустить важнейшие праздники, поминальные дни и другие религиозные события последнего месяца весны.

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Церковный календарь на май 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

Какие церковные праздники встретим в мае 2025 года — календарь по дням:

  • 1 мая — пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.
  • 2 мая — святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула.
  • 3 мая — святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского.
  • 4 мая — мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его.
  • 5 мая — мученицы Ирины.
  • 6 мая — праведного Иувы Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения.
  • 7 мая — Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской.
  • 8 маяапостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого.

 

Коли День Івана Богослова 2025 року
Святой Иоанн Богослов. Фото: bereznjaki.church
  • 9 маяперенесение мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бары; пророка Исаи.

 

Коли перенесення мощей Миколая Чудотворця
Икона святого Николая Чудотворца. Фото: google.com
  • 10 мая — Иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота.
  • 11 маяравноапостольных Кирилла и Мефодия; священномученика Мокия;

 

Коли День пам'яті рівноапостольних Кирила та Мефодія 2025 року
Изображение Колы равноапостольных Кирилла и Мефодия. Фото: mefodiy.org.ua
  • 12 мая — апостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского.
  • 13 мая — мученицы Гликерии и с ней Лаодикия.
  • 14 мая — мученика Исидора; мученика Максима.
  • 15 мая — преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского.
  • 16 мая — преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского.
  • 17 мая — апостола Андроника и святой Иунии.
  • 18 мая — святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины.
  • 19 мая — святых жен-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.
  • 20 мая — мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
  • 21 мая — равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены
  • 22 мая — мученика Василиска.
  • 23 мая — преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.
  • 24 мая — преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.
  • 25 маяТретье обретение главы Иоанна Предтечи.

 

Коли Третє віднайдення глави Івана Предтечі 2025 року
Икона главы Иоанна Предтечи. Фото: google.com
  • 26 мая — апостолов от 70-ти Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены.
  • 27 мая — священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.
  • 28 мая — преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского.
  • 29 маяВознесение Господне; мученицы Феодосии.

 

Коли Вознесіння Господнє 2025 року
Изображение Вознесения Господнего. Фото: google.com
  • 30 мая — преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской.
  • 31 мая — апостола от 70-ти Ерма.

Когда поминальные дни в мае 2025 года

В последний месяц весны будет только один поминальный день — 9 мая. В эту дату принято чествовать павших на войне. В храмах проводятся поминальные служения — поминают не только павших в боях военнослужащих, но и тех, кто погиб во время войны от пыток, в концлагерях, пропал без вести.

Напомним, ранее мы писали, когда празднуют День матери в Украине в 2025 году.

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