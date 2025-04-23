Новый церковный календарь на май 2025 — когда важный праздник Вознесение Господне

Церковный календарь на май 2025 года — когда Вознесение Господне
Церковный календарь на май 2025 года полон важных христианских праздников и памятных дат. Именно в этом месяце верующие будут отмечать один из двенадцати самых больших праздников — Вознесение Господне. Не менее важными событиями станут День Иоанна Богослова, Перенесение мощей Николая Чудотворца, День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также Третье обретение честной главы святого Иоанна Крестителя.
Новини.LIVE делится с Вами новым церковным календарем на май 2025 года, который поможет не пропустить важнейшие праздники, поминальные дни и другие религиозные события последнего месяца весны.
Церковный календарь на май 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю
Какие церковные праздники встретим в мае 2025 года — календарь по дням:
- 1 мая — пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.
- 2 мая — святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула.
- 3 мая — святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского.
- 4 мая — мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его.
- 5 мая — мученицы Ирины.
- 6 мая — праведного Иувы Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения.
- 7 мая — Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской.
- 8 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого.
- 9 мая — перенесение мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бары; пророка Исаи.
- 10 мая — Иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота.
- 11 мая — равноапостольных Кирилла и Мефодия; священномученика Мокия;
- 12 мая — апостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского.
- 13 мая — мученицы Гликерии и с ней Лаодикия.
- 14 мая — мученика Исидора; мученика Максима.
- 15 мая — преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского.
- 16 мая — преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского.
- 17 мая — апостола Андроника и святой Иунии.
- 18 мая — святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины.
- 19 мая — святых жен-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.
- 20 мая — мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
- 21 мая — равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены
- 22 мая — мученика Василиска.
- 23 мая — преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.
- 24 мая — преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.
- 25 мая — Третье обретение главы Иоанна Предтечи.
- 26 мая — апостолов от 70-ти Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены.
- 27 мая — священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.
- 28 мая — преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского.
- 29 мая — Вознесение Господне; мученицы Феодосии.
- 30 мая — преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской.
- 31 мая — апостола от 70-ти Ерма.
Когда поминальные дни в мае 2025 года
В последний месяц весны будет только один поминальный день — 9 мая. В эту дату принято чествовать павших на войне. В храмах проводятся поминальные служения — поминают не только павших в боях военнослужащих, но и тех, кто погиб во время войны от пыток, в концлагерях, пропал без вести.
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