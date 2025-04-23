Новый церковный календарь на май 2025 — когда важный праздник Вознесение Господне

Верующая в церкви на большой праздник. Фото: pomisna.info

Церковный календарь на май 2025 года полон важных христианских праздников и памятных дат. Именно в этом месяце верующие будут отмечать один из двенадцати самых больших праздников — Вознесение Господне. Не менее важными событиями станут День Иоанна Богослова, Перенесение мощей Николая Чудотворца, День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также Третье обретение честной главы святого Иоанна Крестителя.

Новини.LIVE делится с Вами новым церковным календарем на май 2025 года, который поможет не пропустить важнейшие праздники, поминальные дни и другие религиозные события последнего месяца весны.

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Какие церковные праздники встретим в мае 2025 года — календарь по дням:

1 мая — пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.

— пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской. 2 мая — святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула.

— святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула. 3 мая — святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского.

— святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского. 4 мая — мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его.

— мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его. 5 мая — мученицы Ирины.

— мученицы Ирины. 6 мая — праведного Иувы Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения.

— праведного Иувы Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения. 7 мая — Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской.

— Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской. 8 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого.

Святой Иоанн Богослов. Фото: bereznjaki.church

9 мая — перенесение мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бары; пророка Исаи.

Икона святого Николая Чудотворца. Фото: google.com

10 мая — Иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота.

— Иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота. 11 мая — равноапостольных Кирилла и Мефодия; священномученика Мокия;

Изображение Колы равноапостольных Кирилла и Мефодия. Фото: mefodiy.org.ua

12 мая — апостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского.

— апостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского. 13 мая — мученицы Гликерии и с ней Лаодикия.

— мученицы Гликерии и с ней Лаодикия. 14 мая — мученика Исидора; мученика Максима.

— мученика Исидора; мученика Максима. 15 мая — преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского.

— преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского. 16 мая — преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского.

— преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского. 17 мая — апостола Андроника и святой Иунии.

— апостола Андроника и святой Иунии. 18 мая — святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины.

— святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины. 19 мая — святых жен-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.

— святых жен-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. 20 мая — мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

— мучеников Фалалея, Александра и Астерия. 21 мая — равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены

— равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены 22 мая — мученика Василиска.

— мученика Василиска. 23 мая — преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.

— преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского. 24 мая — преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.

— преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. 25 мая — Третье обретение главы Иоанна Предтечи.

Икона главы Иоанна Предтечи. Фото: google.com

26 мая — апостолов от 70-ти Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены.

— апостолов от 70-ти Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены. 27 мая — священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.

— священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. 28 мая — преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского.

— преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского. 29 мая — Вознесение Господне; мученицы Феодосии.

Изображение Вознесения Господнего. Фото: google.com

30 мая — преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской.

— преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской. 31 мая — апостола от 70-ти Ерма.

Когда поминальные дни в мае 2025 года

В последний месяц весны будет только один поминальный день — 9 мая. В эту дату принято чествовать павших на войне. В храмах проводятся поминальные служения — поминают не только павших в боях военнослужащих, но и тех, кто погиб во время войны от пыток, в концлагерях, пропал без вести.

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