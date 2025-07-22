Церковный календарь на август 2025 — когда Спасы и Успение Богородицы

Верующие в церкви на праздник. Фото: pomisna.info

Август — месяц чрезвычайно богатый на церковные праздники и важные религиозные даты. Именно в этот период мы встречаем Успенский пост, Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, Преображение Господне. И, конечно, Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Предтечи, которыми по сути завершаем церковный год.

Чтобы Вы не пропустили ни один из больших церковных праздников и дат, Новини.LIVE подготовил подробный церковный календарь на август 2025 года по новоюлианскому календарю (новому стилю).

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Церковные праздники, которые встретим в последний месяц лета 2025 года:

1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас), начало Успенского поста;

Празднование Медового Спаса. Фото иллюстративное: depositphotos.com

2 августа — перенесение мощей священномученика Стефана, епископа Римского;

— перенесение мощей священномученика Стефана, епископа Римского; 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;

— преподобных Исаакия, Далмата и Фавста; 4 августа — семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Иавлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина, преподобномученицы Евдокии;

— семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Иавлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина, преподобномученицы Евдокии; 5 августа — предпразднство Преображения Господня ; мученика Евсигния, праведной Нонны, диаконисы, матери святителя Григория Богослова;

— ; мученика Евсигния, праведной Нонны, диаконисы, матери святителя Григория Богослова; 6 августа — Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас);

Яблоки, мед и цветы. Фото иллюстративное: depositphotos.com

7 августа — послепраздник Преображения Господня , преподобного Пимена Многоболезненного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Пимена, посника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;

— , преподобного Пимена Многоболезненного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Пимена, посника Киево-Печерского, в Дальних пещерах; 8 августа — святителя Эмилиана, исповедника, епископа Кизицкого, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах;

— святителя Эмилиана, исповедника, епископа Кизицкого, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах; 9 августа — апостола Матфея, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия и Марии, патрикии;

— апостола Матфея, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия и Марии, патрикии; 10 августа — священномученика Лаврентия, архидиакона;

— священномученика Лаврентия, архидиакона; 11 августа — преподобномучеников Федора и Василия, Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Федора, князя Острожского, Киево-Печерского, в Дальних пещерах;

— преподобномучеников Федора и Василия, Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Федора, князя Острожского, Киево-Печерского, в Дальних пещерах; 12 августа — мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними;

— мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними; 13 августа — отдание праздника Преображения Господня , преподобного Максима Исповедника, мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии в Риме;

— , преподобного Максима Исповедника, мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии в Риме; 14 августа — предпраздник Успения Пресвятой Богородицы, завершение Успенского поста, перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского;

— перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского; 15 августа — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии;

Икона Успения Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

16 августа — послепраздник Успения Пресвятой Богородицы, Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас);

Орехи в плетеной корзинке, фото: istockphoto.com

17 августа — священномученика Мирона, пресвитера;

— священномученика Мирона, пресвитера; 18 августа — мучеников Флора и Лавра, иконы Божией Матери "Всецарица";

— мучеников Флора и Лавра, иконы Божией Матери "Всецарица"; 19 августа — мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников;

— мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников; 20 августа — пророка Самуила;

— пророка Самуила; 21 августа — апостола от 70-ти Фаддея;

— апостола от 70-ти Фаддея; 22 августа — мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других;

— мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других; 23 августа — отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы ;

— ; 24 августа — священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова;

— священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова; 25 августа — перенесение мощей апостола Варфоломея;

— перенесение мощей апостола Варфоломея; 26 августа — мученика Ипполита, архидиакона Римского;

— мученика Ипполита, архидиакона Римского; 27 августа — преподобного Пимена Великого;

— преподобного Пимена Великого; 28 августа — преподобного Моисея Мурина, праведной Анны, пророчицы, дочери Фануиловой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском;

— преподобного Моисея Мурина, праведной Анны, пророчицы, дочери Фануиловой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском; 29 августа — Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, поминовение погибших защитников Украины;

Икона Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фото: uspinnya.cn.ua

30 августа — святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских;

— святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских; 31 августа — возложение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Икона Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

Напомним, ранее мы рассказывали, какие запреты и традиции сопровождают Успенский пост, что разрешено есть, а что категорически нельзя.