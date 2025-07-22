Церковный календарь на август 2025 — когда Спасы и Успение Богородицы

Церковный календарь на август 2025 — новые даты Спасов и Успения
Август — месяц чрезвычайно богатый на церковные праздники и важные религиозные даты. Именно в этот период мы встречаем Успенский пост, Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, Преображение Господне. И, конечно, Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Предтечи, которыми по сути завершаем церковный год.
Чтобы Вы не пропустили ни один из больших церковных праздников и дат, Новини.LIVE подготовил подробный церковный календарь на август 2025 года по новоюлианскому календарю (новому стилю).
Православный календарь на август 2025 — полный перечень праздников по новому календарю
Церковные праздники, которые встретим в последний месяц лета 2025 года:
- 1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас), начало Успенского поста;
- 2 августа — перенесение мощей священномученика Стефана, епископа Римского;
- 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
- 4 августа — семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Иавлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина, преподобномученицы Евдокии;
- 5 августа — предпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния, праведной Нонны, диаконисы, матери святителя Григория Богослова;
- 6 августа — Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас);
- 7 августа — послепраздник Преображения Господня, преподобного Пимена Многоболезненного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Пимена, посника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
- 8 августа — святителя Эмилиана, исповедника, епископа Кизицкого, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах;
- 9 августа — апостола Матфея, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия и Марии, патрикии;
- 10 августа — священномученика Лаврентия, архидиакона;
- 11 августа — преподобномучеников Федора и Василия, Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Федора, князя Острожского, Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
- 12 августа — мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними;
- 13 августа — отдание праздника Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника, мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии в Риме;
- 14 августа — предпраздник Успения Пресвятой Богородицы, завершение Успенского поста, перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского;
- 15 августа — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии;
- 16 августа — послепраздник Успения Пресвятой Богородицы, Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас);
- 17 августа — священномученика Мирона, пресвитера;
- 18 августа — мучеников Флора и Лавра, иконы Божией Матери "Всецарица";
- 19 августа — мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников;
- 20 августа — пророка Самуила;
- 21 августа — апостола от 70-ти Фаддея;
- 22 августа — мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других;
- 23 августа — отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы;
- 24 августа — священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова;
- 25 августа — перенесение мощей апостола Варфоломея;
- 26 августа — мученика Ипполита, архидиакона Римского;
- 27 августа — преподобного Пимена Великого;
- 28 августа — преподобного Моисея Мурина, праведной Анны, пророчицы, дочери Фануиловой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском;
- 29 августа — Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, поминовение погибших защитников Украины;
- 30 августа — святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских;
- 31 августа — возложение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие запреты и традиции сопровождают Успенский пост, что разрешено есть, а что категорически нельзя.
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