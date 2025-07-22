Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Церковный календарь на август 2025 — новые даты Спасов и Успения

Церковный календарь на август 2025 — новые даты Спасов и Успения

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 08:02
Церковный календарь на август 2025 — когда Спасы и Успение Богородицы
Верующие в церкви на праздник. Фото: pomisna.info

Август — месяц чрезвычайно богатый на церковные праздники и важные религиозные даты. Именно в этот период мы встречаем Успенский пост, Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, Преображение Господне. И, конечно, Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Предтечи, которыми по сути завершаем церковный год.

Чтобы Вы не пропустили ни один из больших церковных праздников и дат, Новини.LIVE подготовил подробный церковный календарь на август 2025 года по новоюлианскому календарю (новому стилю).

Реклама
Читайте также:

Православный календарь на август 2025 — полный перечень праздников по новому календарю

Церковные праздники, которые встретим в последний месяц лета 2025 года:

  • 1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас), начало Успенского поста;

 

Коли Маковія, Медовий Спас у 2025 році
Празднование Медового Спаса. Фото иллюстративное: depositphotos.com
  • 2 августа — перенесение мощей священномученика Стефана, епископа Римского;
  • 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
  • 4 августа — семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Иавлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина, преподобномученицы Евдокии;
  • 5 августапредпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния, праведной Нонны, диаконисы, матери святителя Григория Богослова;
  • 6 августаПреображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас);

 

Коли Яблучний Спас у 2025 році
Яблоки, мед и цветы. Фото иллюстративное: depositphotos.com
  • 7 августапослепраздник Преображения Господня, преподобного Пимена Многоболезненного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Пимена, посника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
  • 8 августа — святителя Эмилиана, исповедника, епископа Кизицкого, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах;
  • 9 августа — апостола Матфея, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия и Марии, патрикии;
  • 10 августа — священномученика Лаврентия, архидиакона;
  • 11 августа — преподобномучеников Федора и Василия, Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Федора, князя Острожского, Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
  • 12 августа — мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними;
  • 13 августаотдание праздника Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника, мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии в Риме;
  • 14 августапредпраздник Успения Пресвятой Богородицы, завершение Успенского поста, перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского;
  • 15 августаУспение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии;

 

Коли Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році
Икона Успения Пресвятой Богородицы. Фото: google.com
  • 16 августапослепраздник Успения Пресвятой Богородицы, Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас);

 

Коли Горіховий Спас у 2025 році
Орехи в плетеной корзинке, фото: istockphoto.com
  • 17 августа — священномученика Мирона, пресвитера;
  • 18 августа — мучеников Флора и Лавра, иконы Божией Матери "Всецарица";
  • 19 августа — мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников;
  • 20 августа — пророка Самуила;
  • 21 августа — апостола от 70-ти Фаддея;
  • 22 августа — мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других;
  • 23 августаотдание праздника Успения Пресвятой Богородицы;
  • 24 августа — священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова;
  • 25 августа — перенесение мощей апостола Варфоломея;
  • 26 августа — мученика Ипполита, архидиакона Римского;
  • 27 августа — преподобного Пимена Великого;
  • 28 августа — преподобного Моисея Мурина, праведной Анны, пророчицы, дочери Фануиловой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском;
  • 29 августаУсекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, поминовение погибших защитников Украины;

 

Коли Усікновення голови Івана Предтечі у 2025 році
Икона Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фото: uspinnya.cn.ua
  • 30 августа — святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских;
  • 31 августавозложение честного пояса Пресвятой Богородицы.

 

Коли Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці у 2025 році
Икона Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

Напомним, ранее мы рассказывали, какие запреты и традиции сопровождают Успенский пост, что разрешено есть, а что категорически нельзя.

праздники церковь Медовый Спас Яблочный Спас календарь Преображение Господне
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации