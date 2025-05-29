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Церковный календарь на июнь 2025 — когда Троица и Петра и Павла

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Дата публикации 29 мая 2025 06:03
Новый церковный календарь на июнь 2025 — когда важные праздники Троица и Петра и Павла
Украинцы в храме празднуют Троицу. Фото: volynnews.com

Церковный календарь на июнь 2025 года полон важных христианских праздников и памятных дат. В частности, мы встретим один из двунадесятых праздников — Троицу. Также нас ожидают такие большие религиозные события как Рождество Иоанна Крестителя и День памяти Петра и Павла.

Новини.LIVE делится с Вами новым церковным календарем на июнь 2025 года, который поможет не пропустить важнейшие праздники, поминальные дни и другие религиозные события.

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Церковный календарь на июнь 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

Какие церковные праздники встретим в первый месяц лета 2025 года — календарь по дням:

  • 1 июня — преподобного Агапита Киево-Печерского, святого мученика Иустина Философа и других;
  • 2 июня — Киево-Братской иконы Божией Матери, святого Никифора, патриарха Царьградского;
  • 3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, что с ним;
  • 4 июня — святителя Митрофана, патриарха Царьградского;
  • 5 июняперенесение мощей благоверного князя Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси, Игоревской иконы Божией Матери, святого священномученика Доротея, епископа Тирского;
  • 6 июня — святых преподобных Виссариона и Илариона;
  • 7 июняТроицкая поминальная суббота, святого священномученика Феодота, епископа Анкирского, мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и Марии;
  • 8 июняДень Святой Троицы, Пятидесятница, Перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата;
  • 9 июняДень Святого Духа, святого Кирилла, архиепископа Александрийского, Кипрской иконы Божией Матери;
  • 10 июня — святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;
  • 11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы;
  • 12 июня — святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского;
  • 13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;
  • 14 июня — благоверного князя Мстислава, в святом крещении Георгия, Храброго, святого пророка Елисея;
  • 15 июняПервое воскресенье по Пятидесятнице, Всех святых, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, святого пророка Амоса; святого преподобного Иеронима Стридонского;
  • 16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона епископа;
  • 17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила; преподобного Ипатия;
  • 18 июня — святого мученика Леонтия;
  • 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;
  • 20 июня — святителя Мины Киево-Печерского, епископа Полоцкого, святого священномученика Мефодия, епископа Патарского;
  • 21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;
  • 22 июняВторое воскресенье по Пятидесятнице, Всех святых земли Украинской, святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
  • 23 июня — святой мученицы Агриппины Римлянки;
  • 24 июняРождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
  • 25 июня — преподобного Григория, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, святой преподобной мученицы Февронии;
  • 26 июня — святого преподобного Давида Солунского, святителя Дионисия Киево-Печерского, архиепископа Суздальского;
  • 27 июня — блаженного священномученика Николая (Чарнецкого); блаженного священномученика Емельяна (Ковча) и других; преподобного Самсона врача, священномученика Кирилла (Лукариса), патриарха Константинопольского;
  • 28 июня — перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;
  • 29 июняТретье воскресенье по Пятидесятнице, святых верховных апостолов Петра и Павла;
  • 30 июня — Всех святых; Собор 12 апостолов: Петра, Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иакова, Симона Зилота и Матфея.

 

Церковный календарь на июнь 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю
Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Когда будет Троицкая родительская суббота в 2025 году и как правильно поминать усопших

Троицкая родительская суббота — это особый день в православном календаре, когда верующие вспоминают всех умерших, независимо от родственных связей. Она предшествует великому празднику Троицы и считается Вселенской поминальной субботой.

Дата Троицкой родительской субботы ежегодно меняется, поскольку зависит от даты Пасхи. Этот день приходится на субботу перед праздником Троицы — то есть на 49-й день после Пасхи. В 2025 году приходится на 7 июня.

Традиционно в этот день верующие:

  • посещают церковь;
  • ставят свечи за упокой;
  • подают записки с именами умерших;
  • заказывают Сорокоуст — 40-дневное молитвенное поминовение.

Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных праздников на июнь 2025 года, чтобы не пропустить важные события и памятные даты.

праздники церковь Троица календарь июнь Петра и Павла
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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