Новый церковный календарь на июнь 2025 — когда важные праздники Троица и Петра и Павла

Церковный календарь на июнь 2025 — когда Троица и Петра и Павла
Церковный календарь на июнь 2025 года полон важных христианских праздников и памятных дат. В частности, мы встретим один из двунадесятых праздников — Троицу. Также нас ожидают такие большие религиозные события как Рождество Иоанна Крестителя и День памяти Петра и Павла.
Новини.LIVE делится с Вами новым церковным календарем на июнь 2025 года, который поможет не пропустить важнейшие праздники, поминальные дни и другие религиозные события.
Церковный календарь на июнь 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю
Какие церковные праздники встретим в первый месяц лета 2025 года — календарь по дням:
- 1 июня — преподобного Агапита Киево-Печерского, святого мученика Иустина Философа и других;
- 2 июня — Киево-Братской иконы Божией Матери, святого Никифора, патриарха Царьградского;
- 3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, что с ним;
- 4 июня — святителя Митрофана, патриарха Царьградского;
- 5 июня — перенесение мощей благоверного князя Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси, Игоревской иконы Божией Матери, святого священномученика Доротея, епископа Тирского;
- 6 июня — святых преподобных Виссариона и Илариона;
- 7 июня — Троицкая поминальная суббота, святого священномученика Феодота, епископа Анкирского, мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и Марии;
- 8 июня — День Святой Троицы, Пятидесятница, Перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата;
- 9 июня — День Святого Духа, святого Кирилла, архиепископа Александрийского, Кипрской иконы Божией Матери;
- 10 июня — святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;
- 11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы;
- 12 июня — святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского;
- 13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;
- 14 июня — благоверного князя Мстислава, в святом крещении Георгия, Храброго, святого пророка Елисея;
- 15 июня — Первое воскресенье по Пятидесятнице, Всех святых, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, святого пророка Амоса; святого преподобного Иеронима Стридонского;
- 16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона епископа;
- 17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила; преподобного Ипатия;
- 18 июня — святого мученика Леонтия;
- 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;
- 20 июня — святителя Мины Киево-Печерского, епископа Полоцкого, святого священномученика Мефодия, епископа Патарского;
- 21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;
- 22 июня — Второе воскресенье по Пятидесятнице, Всех святых земли Украинской, святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
- 23 июня — святой мученицы Агриппины Римлянки;
- 24 июня — Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 25 июня — преподобного Григория, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, святой преподобной мученицы Февронии;
- 26 июня — святого преподобного Давида Солунского, святителя Дионисия Киево-Печерского, архиепископа Суздальского;
- 27 июня — блаженного священномученика Николая (Чарнецкого); блаженного священномученика Емельяна (Ковча) и других; преподобного Самсона врача, священномученика Кирилла (Лукариса), патриарха Константинопольского;
- 28 июня — перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;
- 29 июня — Третье воскресенье по Пятидесятнице, святых верховных апостолов Петра и Павла;
- 30 июня — Всех святых; Собор 12 апостолов: Петра, Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иакова, Симона Зилота и Матфея.
Когда будет Троицкая родительская суббота в 2025 году и как правильно поминать усопших
Троицкая родительская суббота — это особый день в православном календаре, когда верующие вспоминают всех умерших, независимо от родственных связей. Она предшествует великому празднику Троицы и считается Вселенской поминальной субботой.
Дата Троицкой родительской субботы ежегодно меняется, поскольку зависит от даты Пасхи. Этот день приходится на субботу перед праздником Троицы — то есть на 49-й день после Пасхи. В 2025 году приходится на 7 июня.
Традиционно в этот день верующие:
- посещают церковь;
- ставят свечи за упокой;
- подают записки с именами умерших;
- заказывают Сорокоуст — 40-дневное молитвенное поминовение.
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