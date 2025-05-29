Новый церковный календарь на июнь 2025 — когда важные праздники Троица и Петра и Павла

Украинцы в храме празднуют Троицу. Фото: volynnews.com

Церковный календарь на июнь 2025 года полон важных христианских праздников и памятных дат. В частности, мы встретим один из двунадесятых праздников — Троицу. Также нас ожидают такие большие религиозные события как Рождество Иоанна Крестителя и День памяти Петра и Павла.

Новини.LIVE делится с Вами новым церковным календарем на июнь 2025 года, который поможет не пропустить важнейшие праздники, поминальные дни и другие религиозные события.

Реклама

Читайте также:

Церковный календарь на июнь 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

Какие церковные праздники встретим в первый месяц лета 2025 года — календарь по дням:

1 июня — преподобного Агапита Киево-Печерского, святого мученика Иустина Философа и других;

— преподобного Агапита Киево-Печерского, святого мученика Иустина Философа и других; 2 июня — Киево-Братской иконы Божией Матери, святого Никифора, патриарха Царьградского;

— Киево-Братской иконы Божией Матери, святого Никифора, патриарха Царьградского; 3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, что с ним;

— святого мученика Лукилиана и тех, что с ним; 4 июня — святителя Митрофана, патриарха Царьградского;

— святителя Митрофана, патриарха Царьградского; 5 июня — перенесение мощей благоверного князя Игоря, великого князя Черниговского и Киевского , святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси, Игоревской иконы Божией Матери, святого священномученика Доротея, епископа Тирского;

— , святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси, Игоревской иконы Божией Матери, святого священномученика Доротея, епископа Тирского; 6 июня — святых преподобных Виссариона и Илариона;

— святых преподобных Виссариона и Илариона; 7 июня — Троицкая поминальная суббота , святого священномученика Феодота, епископа Анкирского, мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и Марии;

— , святого священномученика Феодота, епископа Анкирского, мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и Марии; 8 июня — День Святой Троицы, Пятидесятница , Перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата;

— , Перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата; 9 июня — День Святого Духа , святого Кирилла, архиепископа Александрийского, Кипрской иконы Божией Матери;

— , святого Кирилла, архиепископа Александрийского, Кипрской иконы Божией Матери; 10 июня — святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;

— святого священномученика Тимофея, епископа Прусского; 11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы;

— святых апостолов Варфоломея и Варнавы; 12 июня — святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского;

— святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского; 13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;

— святых мучеников Акилины и Трифилия; 14 июня — благоверного князя Мстислава, в святом крещении Георгия, Храброго, святого пророка Елисея;

— благоверного князя Мстислава, в святом крещении Георгия, Храброго, святого пророка Елисея; 15 июня — Первое воскресенье по Пятидесятнице, Всех святых , святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси , святого пророка Амоса; святого преподобного Иеронима Стридонского;

— , , святого пророка Амоса; святого преподобного Иеронима Стридонского; 16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона епископа;

— святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона епископа; 17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила; преподобного Ипатия;

— святых мучеников Мануила, Савела и Измаила; преподобного Ипатия; 18 июня — святого мученика Леонтия;

— святого мученика Леонтия; 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;

— святого апостола Иуды, брата Господня; 20 июня — святителя Мины Киево-Печерского, епископа Полоцкого, святого священномученика Мефодия, епископа Патарского;

— святителя Мины Киево-Печерского, епископа Полоцкого, святого священномученика Мефодия, епископа Патарского; 21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;

— святого мученика Юлиана Тарсийского; 22 июня — Второе воскресенье по Пятидесятнице, Всех святых земли Украинской , святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;

— , святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского; 23 июня — святой мученицы Агриппины Римлянки;

— святой мученицы Агриппины Римлянки; 24 июня — Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна ;

— ; 25 июня — преподобного Григория, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, святой преподобной мученицы Февронии;

— преподобного Григория, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, святой преподобной мученицы Февронии; 26 июня — святого преподобного Давида Солунского, святителя Дионисия Киево-Печерского, архиепископа Суздальского;

— святого преподобного Давида Солунского, святителя Дионисия Киево-Печерского, архиепископа Суздальского; 27 июня — блаженного священномученика Николая (Чарнецкого); блаженного священномученика Емельяна (Ковча) и других; преподобного Самсона врача, священномученика Кирилла (Лукариса), патриарха Константинопольского;

— блаженного священномученика Николая (Чарнецкого); блаженного священномученика Емельяна (Ковча) и других; преподобного Самсона врача, священномученика Кирилла (Лукариса), патриарха Константинопольского; 28 июня — перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;

— перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна; 29 июня — Третье воскресенье по Пятидесятнице , святых верховных апостолов Петра и Павла;

— , святых верховных апостолов Петра и Павла; 30 июня — Всех святых; Собор 12 апостолов: Петра, Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иакова, Симона Зилота и Матфея.

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Когда будет Троицкая родительская суббота в 2025 году и как правильно поминать усопших

Троицкая родительская суббота — это особый день в православном календаре, когда верующие вспоминают всех умерших, независимо от родственных связей. Она предшествует великому празднику Троицы и считается Вселенской поминальной субботой.

Дата Троицкой родительской субботы ежегодно меняется, поскольку зависит от даты Пасхи. Этот день приходится на субботу перед праздником Троицы — то есть на 49-й день после Пасхи. В 2025 году приходится на 7 июня.

Традиционно в этот день верующие:

посещают церковь;

ставят свечи за упокой;

подают записки с именами умерших;

заказывают Сорокоуст — 40-дневное молитвенное поминовение.

Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных праздников на июнь 2025 года, чтобы не пропустить важные события и памятные даты.